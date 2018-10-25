Общество

ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве

Общество 25.10.2018 21:59
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25.10.2018 21:59


Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали сегодня протокол к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. 
Как сообщает ИА «Высота 102», после подписания документа обе стороны подтвердили региональным СМИ намерения продолжать совместную  реализацию проектов по созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона, реализации мероприятий и программ по повышению социальной активности жителей. 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что компания  заинтересована в стратегическом партнерстве, подчеркнув конструктивность взаимоотношений с региональными властями. 
Напомним,  Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018-2022 годы было подписано в ноябре минувшего года. Реализация соглашений предыдущих лет позволила улучшить инфраструктуру региона и целого ряда районов области. Уже в текущем году  ЛУКОЙЛ оказал существенную поддержку по восстановлению здания ДЮЦ Волгограда, строительству интерактивного музея «Россия – моя история», благоустройству объектов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов.
По окончании официального мероприятия Вагит Алекперов и Андрей Бочаров приняли участие в награждении победителей XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. Более 570 заявок было подано в нынешнем году – рекорд минувшего года был побит. Особый интерес у волгоградцев вызвала новая номинация «Молодежные инициативы». На победу в этой номинации претендовали 49 коллективов.
 
Но традиционно самое большое количество проектов было представлено в номинации «Духовность и культура». Победители лучших проектов получили дипломы и цветы лично из рук губернатора Волгоградской области и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».  Среди них – Детско-юношеский центр Волгограда с проектом «Вовка в тридевятом царстве», Волгоградское отделение «Российского детского фонда» с проектом «100 юных талантов Волгограда», Парк культуры «Новый город» города Волжский с проектом «Парк равных возможностей». Как отметил Андрей Бочаров, конкурс социальных и культурных проектов стал по-настоящему народным и привлекает активных и неравнодушных людей.
 
Ключи от новенького автобуса, выделенного ЛУКОЙЛОМ в рамках гранта за проект "Дорога в будущее", были вручены детям из детского дома города Серафимович. Растрогали зрителей подарки детей, сделанные  своими руками, и ответное слово в стихах.
Не меньший интерес вызвало и участие в номинации «Экология». Лучшие проекты по организации безопасного отдыха у воды, озеленению города были отмечены на церемонии награждения. Актуальна для волгоградцев и тема развития спорта, в этой номинации было заявлено более 100 проектов.  Волгоградская чемпионка Лариса Ильченко поблагодарила земляков за участие в развитии спорта на территории родного края.
 
География  конкурса охватила многие районы Волгоградской области.  Ирина Свечникова из села Купцово Котовского района  рассказала  о планах ремонта спортзала, а её землячка Ирина Курмашова мечтает создать «Тир для всех». Именно так называется её проект, победивший в конкурсе. Первый, но, надеются, не последний раз, поучаствовали в конкурсе сотрудники детского сада из Фролово. И выиграли!
 
Как сообщили в ЛУКОЙЛе, общий фонд конкурса в нынешнем году составил 15 млн рублей, все 92 проекта победителей будут реализованы за счет грантов Компании. В нынешнем году, как и в предыдущие годы, соорганизаторами конкурса являются предприятия Группы «ЛУКОЙЛ»: ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", РИТЭК, «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепеработка»,«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
 

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