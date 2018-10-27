Пещерный век по-волгоградски: Жильцов аварийного дома лишили газа и горячей воды

Жильцы первого подъезда дома №10 по улице 4-й участок третий год ходят по всевозможным инстанциям в поисках хоть какого-то решения вопроса. Как сообщила ИА «Высота 102» Ирина Ефанова, 6 октября 2016 года из-за аварийного состояния дома и газовой трубы им отключили газ. В результате 12 семей с детьми перешли на электрические плиты.

«Наша двухэтажка, как и многие другие, была построена после войны, в 1946 году, как временное жилье, - говорит Ирина. - Здесь деревянные перекрытия, старая проводка, которая такую нагрузку не выдерживает. Недавно произошло замыкание, мы три дня сидели без света. Потом электричество с трудом восстановили, но нас предупредили, что это ненадолго», - делится Ефанова.

По ее словам, люди не раз обращались в жилищно-эксплуатационную компанию, администрацию Краснооктябрьского района, АО «Волгоградгоргаз» с просьбой восстановить газоснабжение. Было много комиссий, с собственниками квартир соглашались, что условия ужасные и так жить нельзя. Но дальше слов дело не идет. Проектная организация дала заключение, что восстановление газоснабжения подъезда невозможно в связи с аварийностью несущих конструкций.

«Еще год назад наш дом был признан аварийным на основании постановления администрации Волгограда и подлежащим сносу до 1 июня 2017 года, - говорит Ирина Ефанова. – Об этом нас уведомил еще год назад замглавы администрации Краснооктябрьского района Андрей Пильник. Вот что говорилось в его письме от 12 октября прошлого года:«В настоящее время подготовлен проект постановления «О признании многоквартирного жилого дома № 10 п. 4-й участок аварийным и подлежащим сносу, который в настоящий момент проходит процедуру согласования в установленном порядке». Но на этом все и закончилось. Судя по всему, наш дом до сих пор проходит процедуру согласования. Когда же мы обратились в прокуратуру Краснооктябрьского района, то получили ответ, который вообще поставил всех в тупик. «В случае, если собственники не осуществили в срок снос дома, земельный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию», - сообщалось в ответе прокурора. - А это как понять? Мы должны выселиться с детьми на улицу, жить под открытым небом и сносить свой дом?».

По словам депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова, к которому жильцы пришли на прием, люди, действительно, пребывают в ужасающих условиях. Кроме отсутствия газа и горячей воды, в стенах огромные щели, полы проваливаются, с потолка падает штукатурка. «Я обратился к главе администрации Волгограда с просьбой пояснить людям, когда их смогут переселить из аварийного дома", - говорит парламентарий. Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно рассказывало о ситуации в многоэтажках по улице 4-й участок в материалах «Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами», «Ветеран труда в Волгограде боится быть заживо похороненным в своем доме» и других. Но, судя по всему, положение людей становится с каждым днем все опаснее. Повторяем сюжет от 9 июля 2018 года.



