Политика

«С добрым утром!»: Волгоградские депутаты завтракают в хрустальном зале «Интуриста» в Краснодаре

Политика 26.10.2018 08:58
1494 11
26.10.2018 08:58


Сегодня делегация Волгоградской областной думы в Краснодаре принимает участие в XXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЮРПА. Возглавит ее работу председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Накануне волгоградских депутатов видели в  аэропорту, откуда они вылетели к месту проведения конференции. Как сообщил один из членов делегации, региональный парламент представляют Николай Семисотов, Татьяна Бухтина, Сергей Федюшкин, Руслан Шарифов, Дмитрий Калашников и др. В южный город, кроме волгоградских депутатов, приехали парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, и Ростовской областей, Крыма и Севастополя.  Всего на конференции планируется рассмотреть около 50 вопросов.

Согласно программе конференции  ЮРПА, размещенной на официальном портале ассоциации, гости мероприятия прибыли в Краснодар накануне и разместились в гостинице «Интурист». Сегодня с 7.30 до 9 у народных избранников предусмотрен завтрак в «Хрустальном» зале отеля. Далее законодателей ждет плотная работа на заседаниях профильных комитетов, совета ЮРПА и на самой конференции. В 14.30 мероприятие завершится  фотосессией депутатов и подходом к прессе делегатов  форума. Далее у народных избранников – свободное время. Утром 27 октября по программе - завтрак в «Хрустальном» зале «Интуриста» и отъезд парламентских делегаций.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области
04.10.2018 15:17
13521 41
Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей
09.10.2018 18:06
8613 12
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов
03.10.2018 12:46
6811 38
Политика
26.10.2018 12:55
Политика 26.10.2018 12:55
2493 7 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2018 13:16
Политика 25.10.2018 13:16
2944 24 Обсудить

0
Далее
Политика
24.10.2018 17:24
Политика 24.10.2018 17:24
6363 23 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 17:28
Политика 23.10.2018 17:28
6102 12 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 13:50
Политика 23.10.2018 13:50
11978 48 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 10:20
Политика 23.10.2018 10:20
5384 16 Обсудить

0
Далее
Политика
17.10.2018 17:58
Политика 17.10.2018 17:58
7674 23 Обсудить

0
Далее
Политика
13.10.2018 10:35
Политика 13.10.2018 10:35
12925 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 14:23
Политика 11.10.2018 14:23
8322 24 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 11:06
Политика 11.10.2018 11:06
3888 5 Обсудить

0
Далее
Политика
09.10.2018 18:06
Политика 09.10.2018 18:06
8613 12 Обсудить

0
Далее
Политика
05.10.2018 10:04
Политика 05.10.2018 10:04
13302 5 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2018 15:17
Политика 04.10.2018 15:17
13521 41 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 17:35
Политика 03.10.2018 17:35
6167 37 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 12:46
Политика 03.10.2018 12:46
6811 38 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:39
"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцовСмотреть фотографии
13:11
«Деньги на капот!»: в Волгограде 16-летний подросток ограбил таксиста
12:55
Откажусь, если захочу: депутаты Госдумы сами себе разрешили не брать доплату к пенсииСмотреть фотографии
12:49
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионамиСмотреть фотографии
12:16
Сельские медики Волгоградской области получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:15
В вузе Волжского нашли коррупцию
11:57
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»Смотреть фотографии
10:41
Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан
09:56
Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Такой важный магазин «у дома»: новые районы Волгограда прирастают инфраструктурой вместе со знаковым открытием «Пятёрочки»Смотреть фотографии
08:58
«С добрым утром!»: Волгоградские депутаты завтракают в хрустальном зале «Интуриста» в КраснодареСмотреть фотографии
08:12
Поддельная жизнь: В Волгограде задержали уже однажды скрывшегося от следствия "алкодельца"Смотреть фотографии
21:59
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничествеСмотреть фотографии
21:56
А вдруг опять: жители Волгограда пристально следят за скандальным склоном у стадиона ЧМ-2018Cмотреть видео
17:43
В Волжском застройщики ЖК «АхтубаСитиПарк» пошли под судСмотреть фотографии
17:30
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустахСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде воры вынесли деньги из банкаСмотреть фотографии
16:45
Волонтёры «КАУСТИКа» впервые стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!»Смотреть фотографии
16:36
В Волгограде умер конструктор ФНПЦ «Титан- Баррикады», так и не дождавшись пандуса в подъездеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родникСмотреть фотографии
13:51
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
13:16
Снова курс на облдуму: в Волгограде коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутатСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» добавили перца... сладкогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде рассыпались балконы в аварийном домеСмотреть фотографии
12:34
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомолаСмотреть фотографии
11:46
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с летаСмотреть фотографии
11:25
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 