Политика 26.10.2018 08:58
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26.10.2018 08:58
Сегодня делегация Волгоградской областной думы в Краснодаре принимает участие в XXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЮРПА. Возглавит ее работу председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Накануне волгоградских депутатов видели в аэропорту, откуда они вылетели к месту проведения конференции. Как сообщил один из членов делегации, региональный парламент представляют Николай Семисотов, Татьяна Бухтина, Сергей Федюшкин, Руслан Шарифов, Дмитрий Калашников и др. В южный город, кроме волгоградских депутатов, приехали парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, и Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Всего на конференции планируется рассмотреть около 50 вопросов.
Согласно программе конференции ЮРПА, размещенной на официальном портале ассоциации, гости мероприятия прибыли в Краснодар накануне и разместились в гостинице «Интурист». Сегодня с 7.30 до 9 у народных избранников предусмотрен завтрак в «Хрустальном» зале отеля. Далее законодателей ждет плотная работа на заседаниях профильных комитетов, совета ЮРПА и на самой конференции. В 14.30 мероприятие завершится фотосессией депутатов и подходом к прессе делегатов форума. Далее у народных избранников – свободное время. Утром 27 октября по программе - завтрак в «Хрустальном» зале «Интуриста» и отъезд парламентских делегаций.
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