Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"





Поцелуй от жирафа Багира для девушек и прическа в стиле а-ля хиппи для юношей – такие сюрпризы приготовили организаторы новой цирковой программы, которая приехала в Волгоградский государственный цирк. "Кусочек Африки" - так ласково называют свою программу артисты и дрессировщики, которые работают с экзотическими животными.

Корреспонденты ИА «Высота 102» стали первыми, кому удалось побывать за кулисами «Жираф Шоу» и узнать, что ждет первых зрителей на премьере, которая состоится 27 октября. Подробности – в видеосюжете.







