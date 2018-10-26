Общество

Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"

Общество 26.10.2018 09:56
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26.10.2018 09:56


Поцелуй от жирафа Багира для девушек и прическа в стиле а-ля хиппи для юношей – такие сюрпризы приготовили организаторы новой цирковой программы, которая приехала в Волгоградский государственный цирк. "Кусочек Африки" - так ласково называют свою программу артисты и дрессировщики, которые работают с экзотическими животными. 
Корреспонденты  ИА «Высота 102» стали первыми, кому удалось побывать за кулисами  «Жираф Шоу» и узнать, что ждет первых зрителей на премьере, которая состоится 27 октября. Подробности – в видеосюжете. 

 

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