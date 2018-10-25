В Волжском застройщики ЖК «АхтубаСитиПарк» пошли под суд

Расследования 25.10.2018 17:43
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25.10.2018 17:43
В Волжский городской суд передано дело в отношении двоих руководителей компании-застройщика жилого комплекса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в МВД России. По сведениям информагентства, речь идет о ЖК «АхтубаСитиПарк». Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по региону завершили предварительное расследование уголовного дела по обвинению топ-менеджеров в злоупотреблении полномочиями.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данным следствия, руководитель строительного проекта совместно с генеральным директором компании в период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года получили от дольщиков свыше 250 миллионов рублей. Однако большая часть средств ушла «налево». В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ, потерпевшими признаны свыше 200 человек. Объем собранных по делу доказательств составляет 50 томов.
Руководители строительной компании вину свою в содеянном не признали. За совершение преступления обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время определен новый застройщик, который планирует осуществить сдачу в эксплуатацию первого дома данного комплекса ориентировочно в 3 квартале 2019 года.
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