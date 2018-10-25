Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустах
Общество 25.10.2018 17:30
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25.10.2018 17:30
Установка дорожных знаков, предупреждающих о передвижных камерах фотофиксации, не предусмотрена законом. Об этом депутатам областной думы ответственно заявили представители ГИБДД, сообщает ИА «Высота 102». Актуальную тему подняли на одном из последних думских заседаний. Тогда же было решено провести отдельное совещание по данному вопросу. Встреча прошла в зале заседаний регпарламента.
Судя по высказываниям парламентариев, проблема касается их лично и даже бьет по семейным бюджетам. Так, председатель думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников признался, что как автолюбитель хотел бы снизить количество получаемых штрафов. «Пока получается плохо», - шутя заметил депутат. Зампредседателя областной думы Ирина Соловьева тоже считает, что необходимо предупреждать о таких фотосюрпризах водителей, которые должны сделать осознанный выбор – нарушать или нет правила дорожного движения. Однако представитель ГИБДД по Волгоградской области Лариса Сукачева была вынуждена огорчить «слуг народа». ГОСТОм установка дорожных знаков перед временными камерами не предусмотрена.
Всего на дорогах Волгоградской области установлено 264 комплекса фотовидеофиксации, 225 из которых - стационарные, 39 – передвижные. Основное количество камер расположено в Волгограде. Основание для установки комплексов фотофиксации согласовывается с ГИБДД. Директор ГКУ «Безопасный регион» Владимир Зеленин пояснил, что камеры появляются на участках дорог с повышенной аварийностью. «Если комплекс установлен не там, где нужно, то камера не будет передавать информацию. Более того, действует система онлайн-мониторинга, которая определяет правильность расположения камер с точностью до 50 метров», - пояснил Зеленин. Фотокамеры находятся в собственности администрации Волгоградской области. При этом все штрафы напрямую получает ГИБДД. Операторы по охране камер фотофиксации получают за свою работу бюджетные средства в рамках госконтрактов.
Любой автолюбитель, как рассказали депутатам, вправе обратиться к охранникам камер фотофиксации, дежурящим на обочинах дорог, и потребовать документы – свидетельство о прохождении обучения, наряд-задание, подписанное ГИБДД, копию свидетельства о поверке комплекса.
Много вопросов у народных избранников возникло и по установке «подозрительных» знаков об ограничении скорости. Классический пример – знак «40» на Комсомольском путепроводе. Там же с недавних пор установлена стационарная камера фотофиксации, которая уже "поймала" не одну сотню нарушений ПДД. Ограничить скорость на мосту, по словам Ларисы Сукачевой, власти города из-за сильного шума попросили жильцы рядом стоящих домов.
Депутата Николая Лукьяненко беспокоят не знаки, а светофоры. Установку 13 светофоров на шоссе Авиаторов он считает затеей абсурдной – трех, стоявших раньше, как полагает, народный избранник, вполне хватало. «Ссылка идет на то, что там много промышленных предприятий. Хорошо, оставьте все эти светофоры, но только после того, как эти заводы заработают. Мы уже забыли, что такое ВЗБТ, моторный завод и «Аврора». Проезд шоссе Авиаторов для жителей моего округа превратился в нервотрепку. Расстояние между светофорами – 50 метров», - возмутился парламентарий.
Справка. В 2017 году в Волгоградской области зафиксирован 1 миллион нарушений ПДД. Сумма штрафов составила 600 млн рублей. До 2017 года ежегодно на дорогах региона гибли 300-400 человек. В 2017 печальная статистика снизилась до 233 жертв автоаварий.
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