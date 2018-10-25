Происшествия

В Волгограде воры вынесли деньги из банка

Происшествия 25.10.2018 16:56
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25.10.2018 16:56



Ограбление произошло ночью в одном из банков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в отдел полиции Дзержинского района Волгограда поступило сообщение от представителей службы безопасности кредитного учреждения  о хищении денежных средств.
В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что ночью неизвестные проникли в помещение банковского учреждения, где с помощью принесенного оборудования вскрыли два банковских терминала, похитив крупную денежную сумму.
По факту хищения следователями возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража», ведется розыск злоумышленников.
Граждан, обладающих информацией о лицах, причастных к совершению преступления, просят обратиться в любое отделение полиции или по телефону 02: конфиденциальность сведений гарантируется. 

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