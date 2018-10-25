Экономика

Волонтёры «КАУСТИКа» впервые стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!»

Экономика 25.10.2018 16:45
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25.10.2018 16:45


Волонтёры АО «КАУСТИК» вместе со студентами-добровольцами волгоградских вузов в ходе всероссийской экологической акции «Живи, лес!» высадили на территории больницы № 15 в Красноармейском районе Волгограда более 160 саженцев деревьев и кустарников, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
Акцию «Живи, лес!» в Волгоградской области ежегодно проводит областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В этом году волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» обратились в комитет с предложением расширить географию «зелёной» акции и высадить саженцы на парковой территории крупнейшего на юге Волгограда лечебного учреждения – больницы скорой медицинской помощи № 15. 

«Как волонтёры и как жители Красноармейского района мы благодарны комитету природных ресурсов за возможность участия в этой акции и за предоставленный посадочный материал, — говорит координатор волонтёрского отряда «КАУСТИКа» Олеся Григорьева. — Каштаны, рябина, ива, боярышник, кизильник, которые мы сегодня высадили своими руками, — это наш добровольный вклад в озеленение родного Красноармейского. Кстати, именно территорию  больницы № 15 мы с ребятами выбрали не случайно. Ведь много лет назад  это медучреждение было построено на средства нашего предприятия, поэтому местные жители до сих пор называют его «больница Каустик». В ближайшее время на территории, где мы высадили молодые деревья, будут установлены новые беседки и скамейки, которые также приобрёл наш завод».
Это не первая экологическая акция, в которой принял участие отряд волонтёров «КАУСТИКа», в составе которого сотрудники предприятия разных возрастов, специальностей и должностей. Весной нынешнего года, когда и образовался отряд, волонтёры высадили саженцы деревьев на Севастопольской набережной в заканальной части Красноармейского района. Кроме этого, добровольцы регулярно помогают в уходе за животными местного контактного зоопарка, проводят трудовые десанты в приют для бездомных животных, принимают непосредственное участие в организации и проведении праздников для детей с ограниченными возможностями.

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