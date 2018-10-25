В Волгоградской области пациента нарколога лишили водительских прав

Общество 25.10.2018 16:31
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25.10.2018 16:31
Пациенту врача-нарколога не удалось оспорить лишение его водительских прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областном суде, ранее соответствующее решение принял Быковский районный суд по иску прокурора. Как выяснилось, доказательств улучшения здоровья мужчина не представил, в связи с чем был сделан вывод о том, что управление им транспортным средством может быть небезопасным и создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Право на управление автомобилем было прекращено до наступления стойкой ремиссии – выздоровления. С доводами суда первой инстанции согласились в облсуде. Таким образом, мужчина, имеющий проблемы со здоровьем, пока не сядет за руль.
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