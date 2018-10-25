Сегодня в Волгограде от остановки сердца умер инженер-конструктор и бывший руководитель группы технической помощи при дивизии Ракетных войск стратегического назначения в Тейково Ивановской области Александр Михайлов. Человек, жизнь которого сравнивают с подвигом прославленного летчика Алексея Маресьева, так и не дождался осуществления своей мечты. Герой публикации ИА «Высота 102» «Уроки жизни последователя Маресьева - волгоградского конструктора ЦКБ «Титан» Александра Михайлова», он до конца своих дней сохранял оптимизм и веру в лучшее будущее. Лучшим будущим называл свою мечту об установке в его подъезде пандуса: потому что спускаться со второго этажа без обеих ног было невозможно без посторонней помощи.

«Я не раз была свидетелем многочисленных обещаний со стороны заместителя губернатора Волгоградской области Блошкина, депутата Волгоградской облдумы Корбакова, руководителей «Титан-Баррикады» решить этот вопрос и дать возможность человеку выйти на улицу, - плачет супруга конструктора Галина Алексеевна. - Блошкин даже свой телефон ему дал со словами: «Звони в любое время». Однако на звонки не откликнулся ни разу. Видимо, много других важных дел у этих занятых людей. Саша сильно переживал, что сидит взаперти...».

После окончания Волгоградского политехнического института Михайлов начал работать на заводе «Баррикады» инженером-конструктором. Участвовал в испытаниях ракетных комплексов «Пионер», «Горн», «Тополь» и постановке их на боевое дежурство в местах дислокации. Был членом Госкомиссии по учебно-боевым пускам ракет. Он выжил после 17 операций, и еще 16 лет активно работал. Известный военный журналист Виктор Баранец говорил о нем, что он - один из тысяч тех, кто вволю наглотался ракетной гари и полигонного песка. «Чьи руки помнят наши легендарные «Пионеры» и «Тополя», современнейшие «Тополь М» и «ЯРСы». В его судьбу глубоко впрессована история многих наших ракет. Отражение времени и души настоящего человека, по-своему повторившего подвиг легендарного Алексея Маресьева».

Александр Михайлов прожил жизнь яркую, честную, прекрасную. Был почетным гостем празднования 100-летия Алексея Маресьева в городе Камышине по приглашению сына легендарного летчика, где ему вручили Почетный знак регионального общественного фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни». Многие называли его счастливцем. Но этот «счастливец», видимо, не заслужил за 40 лет трудовой деятельности элементарного: получить возможность радоваться жизни не на балконе, а на свежем воздухе.

Светлая память.





Последнее фото: С супругой Галиной Алексеевной.





Повторяем сюжет об этом удивительном человеке и гражданине.