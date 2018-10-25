После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»

Ручей, стекающий по склону стадиона «Волгоград Арена» после небольшого дождя, встревожил автолюбителей. Об этом ИА «Высота 102» рассказали горожане, проезжавшие по Нулевой Продольной магистрали. Волгоградцы опасаются, что главную площадку чемпионата мира по футболу опять начинает смывать.

В пресс-службе администрации Волгограда информагентству заявили, что поводов для беспокойства у волгоградцев нет. «Система водоотведения в условиях осадков работает в штатном режиме. На склоне, прилегающем к территории стадиона, ранее были завершены все работы по устройству щебеночного покрытия и восстановлению стабильной работы ливневого коллектора», - пояснили в мэрии. В настоящее время на данном участке строят дополнительный наружный ливневой коллектор. Такое решение, как подчеркнули в пресс-службе администрации, было принято после аномальных июльских ливней «для максимального отведения осадочных вод с улично-дорожной сети в Центральном районе города». Данные работы не влияют на прохождение сточных вод по склону и на целостность его покрытия, заверили в мэрии.

Напомним, 15 июля после сильного ливня сотни метров рокадной дороги у стадиона "Волгоград Арена" оказались затопленными грязевыми потоками, образовавшимися при размыве насыпного склона. В самой насыпи появились огромные дыры, которые в настоящее время уже ликвидировали.