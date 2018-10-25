Общество

После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»

Общество 25.10.2018 15:43
2902 35
25.10.2018 15:43


Ручей, стекающий по склону стадиона «Волгоград Арена» после небольшого дождя, встревожил автолюбителей. Об этом ИА «Высота 102» рассказали горожане, проезжавшие по Нулевой Продольной магистрали. Волгоградцы опасаются, что главную площадку чемпионата мира по футболу опять начинает смывать.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству заявили, что поводов для беспокойства у  волгоградцев нет. «Система водоотведения в условиях осадков работает в штатном режиме. На склоне, прилегающем к территории стадиона, ранее были завершены все работы по устройству щебеночного покрытия и восстановлению стабильной работы ливневого коллектора», - пояснили в мэрии. В настоящее время на данном участке строят дополнительный наружный ливневой коллектор. Такое решение, как подчеркнули в пресс-службе администрации, было принято после аномальных июльских ливней «для максимального отведения осадочных вод с улично-дорожной сети в Центральном районе города». Данные работы не влияют на прохождение сточных вод по склону и на целостность его покрытия, заверили в мэрии.
Напомним,  15 июля  после сильного ливня сотни метров рокадной дороги у стадиона "Волгоград Арена" оказались затопленными грязевыми потоками, образовавшимися при размыве насыпного склона. В самой насыпи появились огромные дыры, которые в настоящее время уже ликвидировали. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
30486 29
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
26864 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
26988 0
Общество
25.10.2018 21:59
Общество 25.10.2018 21:59
486 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 17:30
Общество 25.10.2018 17:30
2790 15 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 16:36
Общество 25.10.2018 16:36
4494 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 16:31
Общество 25.10.2018 16:31
820 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 13:51
Общество 25.10.2018 13:51
5571 7 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 13:21
Общество 25.10.2018 13:21
6000 27 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 12:34
Общество 25.10.2018 12:34
510 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 11:46
Общество 25.10.2018 11:46
4138 22 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 11:18
Общество 25.10.2018 11:18
2219 16 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 10:00
Общество 25.10.2018 10:00
1911 16 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 17:29
Общество 24.10.2018 17:29
8190 18 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:53
Общество 24.10.2018 16:53
1532 12 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:44
Общество 24.10.2018 16:44
3366 13 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:42
Общество 24.10.2018 16:42
2003 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:34
Общество 24.10.2018 16:34
4929 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:59
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничествеСмотреть фотографии
21:56
А вдруг опять: жители Волгограда пристально следят за скандальным склоном у стадиона ЧМ-2018Cмотреть видео
17:43
В Волжском застройщики ЖК «АхтубаСитиПарк» пошли под судСмотреть фотографии
17:30
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустахСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде воры вынесли деньги из банкаСмотреть фотографии
16:45
Волонтёры «КАУСТИКа» впервые стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!»Смотреть фотографии
16:36
В Волгограде умер конструктор ФНПЦ «Титан- Баррикады», так и не дождавшись пандуса в подъездеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родникСмотреть фотографии
13:51
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
13:16
Снова курс на облдуму: в Волгограде коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутатСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» добавили перца... сладкогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде рассыпались балконы в аварийном домеСмотреть фотографии
12:34
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомолаСмотреть фотографии
11:46
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с летаСмотреть фотографии
11:25
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию Смотреть фотографии
11:18
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациямиСмотреть фотографии
10:00
Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Мошенница из Волгоградской области проводила «ритуал очищения от порчи» в соседнем ВоронежеСмотреть фотографии
09:53
Кушать подано: 21 килограмм черной икры нашли полицейские в автобусе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:29
Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 годаСмотреть фотографии
08:07
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!Смотреть фотографии
20:02
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов Cмотреть видео
17:29
Волгоградские воспитатели детсадов пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:24
Виталий Лихачев взял себе в замы «неисправимого» чиновникаСмотреть фотографии
16:53
Другой взгляд: Комсомольский сад в Волгограде как визитная карточка городаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театреСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
16:34
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 