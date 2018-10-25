ВТБ начал выплату возмещения волгоградским вкладчикам «МБСП»

Экономика 25.10.2018 15:34
276 0
25.10.2018 15:34
ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 25 октября 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «МБСП»(Международный Банк Санкт-Петребурга). Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, ВТБ выплачивает страховое возмещение всем волгоградским вкладчикам «МБСП».
Для оформления заявок можно обратиться в ближайшее отделение банка в г. Волгограде:
• пр-т Ленина, д. 5. Режим работы: с 9:00 до 19:00. Выходной: сб, вс.;
• бульвар им. Энгельса, д. 25. Режим работы: с 10:00 до 19:00. Выходной: сб, вс.;
• ул. 8-ой Воздушной армии, д. 58. Режим работы: с 10:00 до 19:00;
• ул. Генерала Штеменко, д. 33. Режим работы: с 9:00 до 18:00; Выходной: сб, вс.;
• ул. Коммунистическая, д. 19Д. Режим работы: с 9:00 до 18:00. Выходной: сб, вс.;
• ул. Комсомольская, д. 8. Режим работы: с 10:00 до 19:00;
• ул. 13-й Гвардейской, 7А. Режим работы: с 9:00 до 18:00;
Дополнительную информацию можно получить:
• по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
• по адресу [email protected]
Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд руб. Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая у «МБСП» — 15.10.2018 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов).
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10253 33
04.10.2018 14:22
9938 12
22.10.2018 13:35
10677 25
Волонтёры «КАУСТИКа» впервые стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!»25.10.2018 16:45
«Сады Придонья» добавили перца... сладкого25.10.2018 12:52
Volkswagen Tiguan: секреты эксплуатации зимой и в межсезонье25.10.2018 11:28
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!25.10.2018 08:07
Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»: в гости к коллективу приехали студенты23.10.2018 13:10
Председатель общественной палаты Волгоградской области посетила Волгоградский алюминиевый завод23.10.2018 10:19
В Волжском стартовал отопительный сезон23.10.2018 10:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: передаем показания по-новому23.10.2018 09:18
Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской области22.10.2018 13:35
МЕГАМИКС заинтересован в молодых кадрах18.10.2018 17:36
Председатель КСП Волгоградской области - о будущем госпредприятий «Заря» и «Волгофарм»18.10.2018 16:30
Профицит бюджета как мечта: администрация Волгоградской области не теряет оптимизма18.10.2018 11:22
ГУПы «Волгофарм» и «Заря» в Волгоградской области предложили включить в программу приватизации18.10.2018 11:07
Губернатор заявил о небывалом росте доходов консолидированного бюджета Волгоградской области18.10.2018 10:48
Для аграриев проведут вебинар о новом препарате для защиты кукурузы от болезней18.10.2018 09:03
Реклама