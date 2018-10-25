Экономика

ВТБ начал выплату возмещения волгоградским вкладчикам «МБСП»

Экономика 25.10.2018 15:34
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25.10.2018 15:34


ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 25 октября 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «МБСП»(Международный Банк Санкт-Петребурга). Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, ВТБ выплачивает страховое возмещение всем волгоградским вкладчикам «МБСП».
Для оформления заявок можно обратиться в ближайшее отделение банка в г. Волгограде:
• пр-т Ленина, д. 5. Режим работы: с 9:00 до 19:00. Выходной: сб, вс.;
• бульвар им. Энгельса, д. 25. Режим работы: с 10:00 до 19:00. Выходной: сб, вс.;
• ул. 8-ой Воздушной армии, д. 58. Режим работы: с 10:00 до 19:00;
• ул. Генерала Штеменко, д. 33. Режим работы: с 9:00 до 18:00; Выходной: сб, вс.;
• ул. Коммунистическая, д. 19Д. Режим работы: с 9:00 до 18:00. Выходной: сб, вс.;
• ул. Комсомольская, д. 8. Режим работы: с 10:00 до 19:00;
• ул. 13-й Гвардейской, 7А. Режим работы: с 9:00 до 18:00;
Дополнительную информацию можно получить:
• по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
• по адресу [email protected]
Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд руб. Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая  у «МБСП» — 15.10.2018 г. 
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов).

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