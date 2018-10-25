



Экологически опасную свалку по соседству с родником в Волгограде проинспектировали сотрудники Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», специалисты взяли пробы почвы и воды. Результаты анализов будут готовы через неделю.









Свалку из ящиков с химикатами обнаружили местные жители. Почти в ста метрах протекает Царицынский родник — излюбленное место отдыха горожан. Воду с источника люди используют как для приготовления пищи, так и для питья. Начавшиеся дожди только ускоряют процесс попадания химии в почву и воду.









Интересный факт — на свалке немало препаратов, которые даже не открывались. Заводская упаковка присутствует как на ящиках, так и на самих пластиковых емкостях.









По словам агрономов, здесь есть и препараты 3-его класса опасности для человека. Это означает, сто химические активные вещества могут накапливаться в организме и в последующем даже послужить причиной онкологии.

За тем, когда опасную свалку вывезут и ищут ли виновника, следит ИА «Высота 102».











