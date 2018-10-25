Расследования

В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родник

Расследования 25.10.2018 14:54
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25.10.2018 14:54


Экологически опасную свалку по соседству с  родником в Волгограде проинспектировали  сотрудники Роспотребнадзора и  природоохранной прокуратуры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», специалисты взяли пробы почвы и воды. Результаты анализов будут готовы  через неделю.


Свалку из ящиков с химикатами обнаружили местные жители. Почти в ста  метрах  протекает Царицынский родник —  излюбленное место отдыха горожан. Воду с источника люди используют как для приготовления пищи, так и для питья. Начавшиеся дожди  только ускоряют процесс попадания химии в почву и  воду.


Интересный факт — на свалке немало препаратов, которые даже не открывались. Заводская упаковка присутствует как на ящиках, так и на самих пластиковых емкостях. 


По словам агрономов, здесь есть и препараты 3-его класса опасности для человека. Это означает, сто химические активные вещества могут накапливаться в организме и в последующем даже послужить причиной онкологии.
За тем, когда опасную свалку вывезут и ищут ли виновника,  следит ИА «Высота 102».



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