Расследования 25.10.2018 14:54
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25.10.2018 14:54
Экологически опасную свалку по соседству с родником в Волгограде проинспектировали сотрудники Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», специалисты взяли пробы почвы и воды. Результаты анализов будут готовы через неделю.
Свалку из ящиков с химикатами обнаружили местные жители. Почти в ста метрах протекает Царицынский родник — излюбленное место отдыха горожан. Воду с источника люди используют как для приготовления пищи, так и для питья. Начавшиеся дожди только ускоряют процесс попадания химии в почву и воду.
Интересный факт — на свалке немало препаратов, которые даже не открывались. Заводская упаковка присутствует как на ящиках, так и на самих пластиковых емкостях.
По словам агрономов, здесь есть и препараты 3-его класса опасности для человека. Это означает, сто химические активные вещества могут накапливаться в организме и в последующем даже послужить причиной онкологии.
За тем, когда опасную свалку вывезут и ищут ли виновника, следит ИА «Высота 102».
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