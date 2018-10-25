Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента





Около миллиона рублей по решению Волжского городского суда должны будут выплатить две больницы женщине, которая потеряла сына. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской суд, в августе 2016 года 20-летний юноша был доставлен в больницу ГБУЗ «ВОИБ № 2» бригадой скорой медицинской помощи с головной болью и высокой температурой. После чего его срочно перевели с реанимацию интенсивной терапии, а еще через несколько дней, ввиду ухудшения его состояния - в ГБУЗ «ВОКБ № 1», где спустя 10 дней молодой человек скончался. По мнению потерявшей сына женщины, врачи неправильно поставили диагноз, соответственно, не было назначено правильное лечение. Из-за этого, считала женщина, и умер ее сын. Решением суда с ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» в пользу волжанки взыскана компенсация морального вреда, причиненного смертью близкого родственника, вследствие некачественного оказания медицинской помощи, в размере 400 000 руб., расходы по проведению судебной экспертизы в сумме 66 091 руб., аналогичные суммы взысканы в пользу волжанки и с ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1».

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



