Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента

Общество 25.10.2018 13:51
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25.10.2018 13:51
Около миллиона рублей по решению Волжского городского суда должны будут выплатить две больницы женщине, которая потеряла сына. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской суд, в августе 2016 года 20-летний юноша был доставлен в больницу ГБУЗ «ВОИБ № 2» бригадой скорой медицинской помощи с головной болью и высокой температурой. После чего его срочно перевели с реанимацию интенсивной терапии, а еще через несколько дней, ввиду ухудшения его состояния - в ГБУЗ «ВОКБ № 1», где спустя 10 дней молодой человек скончался. По мнению потерявшей сына женщины, врачи неправильно поставили диагноз, соответственно, не было назначено правильное лечение. Из-за этого, считала женщина, и умер ее сын. Решением суда с ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» в пользу волжанки взыскана компенсация морального вреда, причиненного смертью близкого родственника, вследствие некачественного оказания медицинской помощи, в размере 400 000 руб., расходы по проведению судебной экспертизы в сумме 66 091 руб., аналогичные суммы взысканы в пользу волжанки и с ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1».
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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