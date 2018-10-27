В Волгоградской области исторический овраг 15 века очистили от нечистот





Жителей городского поселения Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, наконец, избавили от смрада, источником которого был овраг, заполненный нечистотами.









Как рассказали ИА «Высота 102» жители, в течение нескольких дней зловонные отходы откачивала специальная техника. В настоящее время в Петров Вале ведутся работы по ремонту канализационных сетей.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей ситуации, причиной которой стала авария в системе водоотведения. Тогда в результате прорыва труб нечистоты стали скапливаться в так называемом «Селимов-вале», который появился в этом населенном пункте еще в 16 веке во времена Османской империи и получил имя Селима Второго – одиннадцатого султана империи. С этим местом связана и эпоха Петра Первого. Самодержцы пытались в разное время вырыть канал, который бы соединил Каспийское и Черное моря, однако планам так и не суждено было сбыться. На месте работ многовековой давности и остался овраг, имеющий статус исторического памятника, который в феврале этого года заполнился фекальными массами.









Жизнь людей стала с тех пор невыносимой. Они вынуждены были жить как в уличном туалете. Власти Петров Вала обещали сначала устранить течь к концу июля, затем сроки перенесли на конец сентября. И лишь сейчас, наконец, из канализационных колодцев в овраг перестали стекать нечистоты. Сейчас здесь ведутся масштабные работы по замене труб – перекопано почти полгорода.









Но жители признаются, что заставить власти, которые сетовали на отсутствие средств для замены труб, выполнять свою прямую обязанность – обеспечивать нормальные условия существования граждан - им удалось далеко не с первого раза. «Обращались даже к президенту, потом подключились региональное отделение ОНФ, прокуратура, вот так совместными усилиями мы и «дожали» чиновников», - рассказали жители.



