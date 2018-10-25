Общество

Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводов

Общество 25.10.2018 13:21
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25.10.2018 13:21


Успех в борьбе с владельцами «серых» тепличных хозяйств в Волгоградской области есть, но  переменный. О том, каких результатов в 2018 году удалось достичь в этом направлении и что мешает решить проблему коренным образом -  шла речь на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам, сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета Владимир Ефимов пригласил на совещание все заинтересованные стороны, у которых обнаружились претензии друг к другу и к несовершенным российским законам.
Представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Вадим Булгаков заявил, что полиция добилась ощутимых результатов при выявлении  в теплицах нелегальной трудовой силы. Всего  за текущий год зафиксировано свыше  1200 нарушений. Более 400 гастарбайтеров были задержаны. Выписано почти 2,5 млн штрафов, из которых почти 2 млн – взыскано. Возбуждены уголовные дела по  ст. 322 УК РФ – «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Поделился полицейский и планами ведомства, которое намерено «создать практику выявления преступлений, связанных с хищением недр». «Есть у нас водные объекты, которыми овощеводы пользуются незаконно. Порядка 30 насосов мы изъяли – составлено два материала, которые направлены в следственные органы», - пояснил Вадим Булгаков. Содействие в этой работе силовикам оказывает областной комитет природных ресурсов и экологии, который «насчитал достаточно  серьезные суммы ущерба, нанесенного теплицами окружающей среде». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Выявление незаконных мигрантов, нарушений природоохранного законодательства – только верхушка айсберга. Собственники «целлофановых городов» получают колоссальную прибыль от своего теневого бизнеса. «Доход сумасшедший, фуры идут. Но пресечь эту деятельность пока не получается», - констатировал глава думского аграрного комитета Владимир Ефимов. Представитель регионального главка МВД возражать не стал, отметив, что раскрыть экономические преступления в этой сфере крайне сложно. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, или незаконной предпринимательской деятельности. 

«Тяжело посчитать реальный доход, потому что вся реализация продукции идет за наличку.  Никаких документов нет», - заявил Вадим Булгаков. Восстанавливать реальную финансовую картину полицейским приходится по крупицам – обнаруженным в ходе оперативных мероприятий черновым бухгалтерским записям и другим косвенным признакам.
Замруководителя межрегионального управления Россельхознадзора Виталий Цепляев добавил, что по фактам ведения незаконного бизнеса его ведомство направило  материалы в налоговую инспекцию. Представитель надзорного органа также отметил, что, к примеру, в Иловлинском районе уже отмечена положительная динамика по росту налоговых поступлений. В Городищенском районе также несколько физических лиц, занимающихся тепличным бизнесом, оформили ИП. 
Исполняющий обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков тоже поделился приятными новостями. В ближайшее время, по его словам, есть вероятность возбуждения уголовных дел по ст. 254 УК РФ «Порча земли». В настоящее время надзорный орган ждет необходимых заключений по итогам лабораторных проверок от Волгоградского государственного аграрного университета.
Между тем, Сердюков опасается за перспективность этих уголовных дел. Он заявил, что прокуратура обратилась с просьбой в главк МВД не передавать эти материалы в территориальные подразделения полиции.  «Там просто все заглохнет  в том объеме дел, который есть.  Первые уголовные дела нужно возбудить через ГУ МВД и попытаться откатать практику там. К сожалению, на территории региона такие преступления не выявлялись и могут возникнуть сложности с их доказыванием», - поделился своими опасениями и.о. природоохранного прокурора. 
Параллельно, как считает Валентин Сердюков, нужно совершенствовать законодательство, которое сегодня зачастую абсолютно не помогает компетентным органам. В частности,  считает руководитель надзорного органа, необходимо наделить полномочиями Роспотребнадзор по составлению протоколов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.  «Полномочия проверять есть, а возможности что-то сделать – нет.  Роспотребнадзор может  только выписывать предписания по устранению нарушений», - заявил Сердюков. Анализ судебной практики, проведенной природоохранной прокуратурой, показал,  за последние три года судами не рассмотрено ни одного материала по данной статье КоАП РФ. «Это значит, что статья просто была мертвая», - заключил Валентин Сердюков.
Представительница управления Роспотребнадзора тоже, в свою очередь, пожаловалась. У ведомства имеются серьезные претензии к органам местного самоуправления. Власти районов, как выясняется, представляют недостоверные данные о собственниках и арендаторах  земель, на которых появились незаконные тепличные хозяйства. «Данные из Росреестра зачастую разнятся с данными из администраций районов. В итоге инициированные нами судебные дела разваливаются», - заявила представитель управления Роспотребнадзора Виктория Пак. Намеренно ли надзорный орган чиновники вводят в заблуждение -  остается неясным.

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