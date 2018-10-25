Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводов





Успех в борьбе с владельцами «серых» тепличных хозяйств в Волгоградской области есть, но переменный. О том, каких результатов в 2018 году удалось достичь в этом направлении и что мешает решить проблему коренным образом - шла речь на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам, сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета Владимир Ефимов пригласил на совещание все заинтересованные стороны, у которых обнаружились претензии друг к другу и к несовершенным российским законам. Представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Вадим Булгаков заявил, что полиция добилась ощутимых результатов при выявлении в теплицах нелегальной трудовой силы. Всего за текущий год зафиксировано свыше 1200 нарушений. Более 400 гастарбайтеров были задержаны. Выписано почти 2,5 млн штрафов, из которых почти 2 млн – взыскано. Возбуждены уголовные дела по ст. 322 УК РФ – «Незаконное пересечение государственной границы РФ».





Поделился полицейский и планами ведомства, которое намерено «создать практику выявления преступлений, связанных с хищением недр». «Есть у нас водные объекты, которыми овощеводы пользуются незаконно. Порядка 30 насосов мы изъяли – составлено два материала, которые направлены в следственные органы», - пояснил Вадим Булгаков. Содействие в этой работе силовикам оказывает областной комитет природных ресурсов и экологии, который «насчитал достаточно серьезные суммы ущерба, нанесенного теплицами окружающей среде». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выявление незаконных мигрантов, нарушений природоохранного законодательства – только верхушка айсберга. Собственники «целлофановых городов» получают колоссальную прибыль от своего теневого бизнеса. «Доход сумасшедший, фуры идут. Но пресечь эту деятельность пока не получается», - констатировал глава думского аграрного комитета Владимир Ефимов. Представитель регионального главка МВД возражать не стал, отметив, что раскрыть экономические преступления в этой сфере крайне сложно. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, или незаконной предпринимательской деятельности.



