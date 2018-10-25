В Волгограде рассыпались балконы в аварийном доме

В Красноармейском районе Волгограда в 3-этажном жилом доме по ул. Удмуртской,5 частично обрушились два балкона на первом и втором этажах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет.

К месту оперативно прибыли экстренные службы Волгограда и пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Волгоградской области.

Как стало известно ИА "Высота 102", дом, построенный 63 года назад, признали аварийным в 2012 году.

В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что жильцам всех 27 квартир было предложено переселиться в маневренный фонд, однако часть жителей решили остаться в доме. «Ответственность за содержание общедомового имущества, в том числе и балконов, несет управляющая компания - ООО «ЭУ-20». УК неоднократно оповещала граждан об ограниченном доступе на балконы. В ближайшее время будет проведено инструментальное обследование конструкций дома», - пояснили в администрации города.

Фото: vk.com/ghest_volgograd



