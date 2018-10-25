Политика 25.10.2018 13:16
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25.10.2018 13:16
Исполняющим обязанности руководителя регионального отделения ЛДПР стал бывший депутат Волгоградской областной думы, участник скандального итальянского вояжа экс-губернатора Боженова Сергей Попов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт политической организации. По данным информагентства, в связи с этим назначением, а также манипуляциями с мандатами депутатов гордум Волгограда и Волжского после прошедших выборов (а предвыборный штаб ЛДПР возглавлял как раз Сергей Попов), в среде молодых партийцев царит атмосфера разочарования. «Многие члены партии недовольны кадровыми перестановками. После выборов в гордуму из ЛДПР вышел лидер местной молодежной организации. Рейтинг партии упал в глазах тех, кто вступал в ЛДПР действительно по убеждениям. Причиной стала цепочка передач мандатов в Волгограде и Волжском людям, которые никакого отношения к партии не имеют. Так, в Волгограде оба мандата ушли к финансово состоятельным товарищам. А члены партии, которые шли на выборах по территориальным группам, оказались статистами. Без участия верхушки реготделения такие процедуры невозможны, отсюда и негатив со стороны рядовых членов партии»,- так прокомментировал происходящее в стане волгоградских либерал-демократов Олег Орлов - в прошлом координатор РО ЛДПР, а затем заместитель координатора.
По некоторым данным, занять перспективный пост Сергею Попову удалось благодаря хорошим отношениям с координатором волгоградского реготделения ЛДПР депутатом ГД Игорем Торощиным. Именно он мог пролоббировать назначение Попова лидером волгоградских либерал-демократов на уровне федерального центра и лично Владимира Жириновского. И логично предположить, что главной целью Попова является как минимум возвращение в областную думу в качестве депутата. Выборы пройдут в следующем году, и получить мандат, возглавляя партийный список, вполне реально. Жителям Волгоградской области, следящим за местной политической жизнью, Сергей Попов запомнился ветреностью в плане политических идеалов. Он был верным (об этом Попов заявлял публично) членом партии «Справедливая Россия», затем встал под флаг партии «Родина», а теперь вот удачно прибился к ЛДПР. В Волгоградскую областную думу новоиспеченный лидер реготделения либерал-демократов в свое время попал не через выборы - депутатский мандат ему достался по наследству от Олега Пахолкова, который тогда пошел на повышение в Государственную думу.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», за время своего депутатства Попов прославился несколькими скандалами. Один из первых - участие в прогремевшем на всю страну итальянском вояже вместе с коллегами по областному парламенту и губернатором Сергеем Боженовым. Как рассказывал Попов «Высоте 102» по прилету из Италии, ему «удалось совместить полезное с приятным». Спустя год, снова «Высоте 102» Сергей Попов признался, что поездка в Италию была ошибкой. Не забудется и демарш Попова с голодовкой. Бывшие коллеги по парламенту и избиратели до сих пор иногда вспоминают спектакль с объявлением голодовки в знак несогласия со срывом заседания облдумы. Памятной для многих является также история с требованием общественной организации «Волгоградский союз потребителей», которую тогда возглавлял Сергей Попов, установить экономически обоснованную плату за коммуналку. В итоге тариф пересмотрели, но в сторону увеличения.
Фото volgograd.ldpr.ru
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