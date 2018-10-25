Политика

Снова курс на облдуму: коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутат

Политика 25.10.2018 13:16
1036 13
25.10.2018 13:16



Исполняющим обязанности руководителя регионального отделения ЛДПР стал бывший депутат Волгоградской областной думы, участник скандального итальянского вояжа экс-губернатора Боженова Сергей Попов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт политической организации. По данным информагентства, в связи с этим назначением, а также манипуляциями с мандатами депутатов гордум Волгограда и Волжского после прошедших выборов (а предвыборный штаб ЛДПР возглавлял как раз Сергей Попов), в среде молодых партийцев царит атмосфера разочарования. «Многие члены партии недовольны кадровыми перестановками. После выборов в гордуму из ЛДПР вышел лидер местной молодежной организации. Рейтинг партии упал в глазах тех, кто вступал в ЛДПР действительно по убеждениям. Причиной стала цепочка передач мандатов в Волгограде и Волжском людям, которые никакого отношения к партии не имеют. Так, в Волгограде оба мандата ушли к финансово состоятельным товарищам. А члены партии, которые шли на выборах по территориальным группам, оказались статистами. Без участия верхушки реготделения такие процедуры невозможны, отсюда и негатив со стороны рядовых членов партии»,- так прокомментировал происходящее в стане волгоградских либерал-демократов Олег Орлов - в прошлом  координатор РО ЛДПР, а затем заместитель координатора.



По некоторым данным, занять перспективный пост Сергею Попову удалось благодаря хорошим отношениям с координатором волгоградского реготделения ЛДПР депутатом ГД Игорем Торощиным. Именно он мог пролоббировать назначение Попова лидером волгоградских либерал-демократов на уровне федерального центра и лично Владимира Жириновского. И логично предположить, что главной целью Попова является как минимум возвращение в областную думу в качестве депутата. Выборы пройдут в следующем году, и получить мандат, возглавляя партийный список, вполне реально. Жителям Волгоградской области, следящим за местной политической жизнью, Сергей Попов запомнился ветреностью в плане политических идеалов. Он был верным (об этом Попов заявлял публично) членом партии «Справедливая Россия», затем встал под флаг партии «Родина», а теперь вот удачно прибился к ЛДПР. В Волгоградскую областную думу новоиспеченный лидер реготделения либерал-демократов в свое время попал не через выборы - депутатский мандат ему достался по наследству от Олега Пахолкова, который тогда пошел на повышение в Государственную думу.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», за время своего депутатства Попов прославился несколькими скандалами. Один из первых -  участие в прогремевшем на всю страну итальянском вояже вместе с коллегами по областному парламенту и губернатором Сергеем Боженовым. Как рассказывал Попов «Высоте 102» по прилету из Италии, ему  «удалось совместить полезное с приятным». Спустя год, снова «Высоте 102» Сергей Попов признался, что поездка в Италию была ошибкой. Не забудется и демарш Попова с голодовкой. Бывшие коллеги по парламенту и избиратели до сих пор иногда вспоминают спектакль с объявлением голодовки в знак несогласия со срывом заседания облдумы. Памятной для многих является также история с требованием общественной организации «Волгоградский союз потребителей», которую тогда возглавлял Сергей Попов,  установить экономически обоснованную  плату за коммуналку. В  итоге тариф пересмотрели, но в сторону увеличения. 
Фото volgograd.ldpr.ru


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области
04.10.2018 15:17
13471 41
Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей
09.10.2018 18:06
8563 12
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов
03.10.2018 12:46
6773 38
Политика
24.10.2018 17:24
Политика 24.10.2018 17:24
5648 23 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 17:28
Политика 23.10.2018 17:28
5986 12 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 13:50
Политика 23.10.2018 13:50
11865 48 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2018 10:20
Политика 23.10.2018 10:20
5301 16 Обсудить

0
Далее
Политика
17.10.2018 17:58
Политика 17.10.2018 17:58
7653 23 Обсудить

0
Далее
Политика
13.10.2018 10:35
Политика 13.10.2018 10:35
12902 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 14:23
Политика 11.10.2018 14:23
8302 24 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 11:06
Политика 11.10.2018 11:06
3867 5 Обсудить

0
Далее
Политика
09.10.2018 18:06
Политика 09.10.2018 18:06
8563 12 Обсудить

0
Далее
Политика
05.10.2018 10:04
Политика 05.10.2018 10:04
13278 5 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2018 15:17
Политика 04.10.2018 15:17
13471 41 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 17:35
Политика 03.10.2018 17:35
6147 37 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 12:46
Политика 03.10.2018 12:46
6773 38 Обсудить

0
Далее
Политика
02.10.2018 10:46
Политика 02.10.2018 10:46
4589 0 Обсудить

0
Далее
Политика
02.10.2018 07:58
Политика 02.10.2018 07:58
4909 27 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:43
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родникСмотреть фотографии
13:51
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
13:16
Снова курс на облдуму: коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутатСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» добавили перца... сладкогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде рассыпались балконы в аварийном домеСмотреть фотографии
12:34
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомолаСмотреть фотографии
11:46
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с летаСмотреть фотографии
11:25
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию Смотреть фотографии
11:18
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациямиСмотреть фотографии
10:00
Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Мошенница из Волгоградской области проводила «ритуал очищения от порчи» в соседнем ВоронежеСмотреть фотографии
09:53
Кушать подано: 21 килограмм черной икры нашли полицейские в автобусе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:29
Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 годаСмотреть фотографии
08:07
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!Смотреть фотографии
20:02
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов Cмотреть видео
17:29
Волгоградские воспитатели детсадов пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:24
Виталий Лихачев взял себе в замы «неисправимого» чиновникаСмотреть фотографии
16:53
Другой взгляд: Комсомольский сад в Волгограде как визитная карточка городаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театреСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
16:34
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортомСмотреть фотографии
15:38
МЧС предупредило об усилении ветра на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В «Индекс расточительности» ОНФ вошла закупка дорогого автомобиля волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
13:31
ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часовСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области названа предварительная причина гибели супругов в пожареСмотреть фотографии
13:07
Подозреваемого в гибели семьи - молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Волгоградской области еще на полгодаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области будут судить утопившую собственного сына мамашуСмотреть фотографии
11:46
Житель Волгограда поверил телефонному мошеннику и лишился 140 000 рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 