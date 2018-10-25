Экономика

«Сады Придонья» добавили перца... сладкого

Экономика 25.10.2018 12:52
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25.10.2018 12:52


В овощеводческом подразделении  «Садов Придонья» завершается кампания по уборке овощных культур. «Сады Придонья» выращивают целый спектр овощей для производства соков, смузи и детского питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, в этом году компания расширила список культур, добавив в их число сладкий перец. Напомним, что пюре сладкого перца используются в овощной линейке соков и смузи. 
«На переработку мы поставили свыше 20 тонн перца, — говорит главный агроном компании «Сады Придонья» Олег Сергеев. — Сорт тщательно выбирали, обращали внимание на всесторонние характеристики, его пищевую ценность и вкусовые свойства. Весь запланированный объем этой культуры уже переработан».
По словам аграриев «Садов Придонья», показатели по уборке урожая довольно хорошие. В овощеводческом хозяйстве собрали свыше 3 тыс. тонн  кабачков,  300 тонн цветной капусты, 230 тонн свеклы, 200 тонн брокколи, 40 тонн сельдерея.  В настоящее время идет уборка моркови. 
Компания «Сады Придонья» продолжает следовать своей стратегии — развивать собственную сырьевую базу для производства продукции высочайшего качества. 

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