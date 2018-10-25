«Сады Придонья» добавили перца... сладкого

Экономика 25.10.2018 12:52
481 0
25.10.2018 12:52
В овощеводческом подразделении «Садов Придонья» завершается кампания по уборке овощных культур. «Сады Придонья» выращивают целый спектр овощей для производства соков, смузи и детского питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, в этом году компания расширила список культур, добавив в их число сладкий перец. Напомним, что пюре сладкого перца используются в овощной линейке соков и смузи.
«На переработку мы поставили свыше 20 тонн перца, — говорит главный агроном компании «Сады Придонья» Олег Сергеев. — Сорт тщательно выбирали, обращали внимание на всесторонние характеристики, его пищевую ценность и вкусовые свойства. Весь запланированный объем этой культуры уже переработан».
По словам аграриев «Садов Придонья», показатели по уборке урожая довольно хорошие. В овощеводческом хозяйстве собрали свыше 3 тыс. тонн кабачков, 300 тонн цветной капусты, 230 тонн свеклы, 200 тонн брокколи, 40 тонн сельдерея. В настоящее время идет уборка моркови.
Компания «Сады Придонья» продолжает следовать своей стратегии — развивать собственную сырьевую базу для производства продукции высочайшего качества.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10247 33
04.10.2018 14:22
9929 12
22.10.2018 13:35
10662 25
ВТБ начал выплату возмещения волгоградским вкладчикам «МБСП»25.10.2018 15:34
Volkswagen Tiguan: секреты эксплуатации зимой и в межсезонье25.10.2018 11:28
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!25.10.2018 08:07
Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»: в гости к коллективу приехали студенты23.10.2018 13:10
Председатель общественной палаты Волгоградской области посетила Волгоградский алюминиевый завод23.10.2018 10:19
В Волжском стартовал отопительный сезон23.10.2018 10:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: передаем показания по-новому23.10.2018 09:18
Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской области22.10.2018 13:35
МЕГАМИКС заинтересован в молодых кадрах18.10.2018 17:36
Председатель КСП Волгоградской области - о будущем госпредприятий «Заря» и «Волгофарм»18.10.2018 16:30
Профицит бюджета как мечта: администрация Волгоградской области не теряет оптимизма18.10.2018 11:22
ГУПы «Волгофарм» и «Заря» в Волгоградской области предложили включить в программу приватизации18.10.2018 11:07
Губернатор заявил о небывалом росте доходов консолидированного бюджета Волгоградской области18.10.2018 10:48
Для аграриев проведут вебинар о новом препарате для защиты кукурузы от болезней18.10.2018 09:03
«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018» поможет решить квартирный вопрос за один день17.10.2018 11:26
Реклама