«Сады Придонья» добавили перца... сладкого





В овощеводческом подразделении «Садов Придонья» завершается кампания по уборке овощных культур. «Сады Придонья» выращивают целый спектр овощей для производства соков, смузи и детского питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, в этом году компания расширила список культур, добавив в их число сладкий перец. Напомним, что пюре сладкого перца используются в овощной линейке соков и смузи.

«На переработку мы поставили свыше 20 тонн перца, — говорит главный агроном компании «Сады Придонья» Олег Сергеев. — Сорт тщательно выбирали, обращали внимание на всесторонние характеристики, его пищевую ценность и вкусовые свойства. Весь запланированный объем этой культуры уже переработан».

По словам аграриев «Садов Придонья», показатели по уборке урожая довольно хорошие. В овощеводческом хозяйстве собрали свыше 3 тыс. тонн кабачков, 300 тонн цветной капусты, 230 тонн свеклы, 200 тонн брокколи, 40 тонн сельдерея. В настоящее время идет уборка моркови.

Компания «Сады Придонья» продолжает следовать своей стратегии — развивать собственную сырьевую базу для производства продукции высочайшего качества.