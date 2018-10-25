Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомола
Общество 25.10.2018 12:34
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25.10.2018 12:34
«Боевая молодость моя...». Выставка с таким названием, посвященная 100-летию со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, открылась сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества знаменитой песней «Священная война». Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Комсомол - это юность Родины. Комсомол - это гордость Родины.
Это чудо - города, что в тайге построены. Это трудные пути, что геройски пройдены...
О самых важных вехах истории боевой организации рассказывали сегодня комсомольцы разных поколений. По их словам, важным было все: героическая борьба во время гражданской войны, за которую комсомол получил свой первый орден – Орден Боевого Красного знамени. Вступление миллионов юношей и девушек в организацию, где никто не искал никаких выгод и благ. Только одного хотели – бороться за Советскую власть. А сейчас это время – уже легенда.
«Комсомол для меня – это вдохновение, - говорит коренная сталинградка Евгения Федоровна Шаталина. - После смерти родителей меня воспитывали детдом, комсомол, родина. И сегодня эти слова для меня очень важны».
Для поэта Владимира Овчинцева – комсомол – это светлое состояние души, с которым он живет все годы.
Для 95-летней участницы войны Валентины Онуфриевны Чумаченко-Захаровой, – это гордость за свое поколение, победившее фашизм. Она говорит, что история ее легендарной 6-й Танковой армии, в которой она прошла войну медсестрой, собрана в 99-й школе Тракторозаводского района.И поэтому экспозиция выставки, на которой представлены подвиги комсомольцев – гвардии старшего сержанта, участника обороны Дома Павлова Ильи Воронова, командира стрелкового взвода Василия Кочеткова, санинструктора Натальи Качуевской, которые навечно вошли в историю нашего Отечества, ей «близки и очень трогательны».
В небе Сталинграда совершала первые боевые вылеты отважная летчица Лидия Литвяк, героически сражался экипаж танкистов Михаила Кития, который в октябре 1942 года во время контрнаступления советских войск в районе Купоросной балки уничтожил десятки орудий, танки, дзоты, до ста немецких солдат и офицеров. Они погибли героями, а нашли их только в марте 1943-го. На их могиле был установлен танк Т-34, с которым приняли бой красноармейцы Савин, Богунов, Дюльдин и лейтенант Кития.
«За мужество и героизм, проявленные в период Сталинградского сражения, в 1943 году городская комсомольская организация была награждена орденом Красного Знамени», - говорит руководитель «Союза Комсомольских Поколений» Галина Хорошева.
Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев поздравил комсомольцев с юбилейной датой, подчеркнув, что представленные в экспозиции документы, фотографии, личные вещи, награды комсомольцев – участников Сталинградской битвы, образцы обмундирования, вооружения и снаряжения, книги, плакаты из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» - это свидетельство великого подвига во имя процветания Отчизны.
Выставка будет работать до 12 ноября 2018 года.
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