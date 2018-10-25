Volkswagen Tiguan: секреты эксплуатации зимой и в межсезонье

Зима, а особенно межсезонье – время, когда к автомобилю предъявляются повышенные требования с точки зрения комфорта и безопасности. Утренние заморозки днем сменяются плюсовой температурой, а вечер может закончиться дождем. К концу осени к этому же добавляется гололед на дорогах и первый снег. О секретах эксплуатации автомобиля Tiguan зимой и в межсезонье рассказали читателям ИА «Высота 102» в автомобильном холдинге «Волга-Раст».









Tiguan – чемпион по безопасности

Volkswagen основательно подошли к вопросу безопасности своего кроссовера. Машина уже в базовой комплектации включает большой перечень полезных систем и оборудования, которые снижают риск наступления неблагоприятных ситуаций на дороге: Конструкторыосновательно подошли к вопросу безопасности своего кроссовера. Машина уже в базовой комплектации включает большой перечень полезных систем и оборудования, которые снижают риск наступления неблагоприятных ситуаций на дороге:

• система кругового обзора Area View1 .

Водителю не нужно выходить из машины, чтобы узнать, что происходит вокруг. Информация с четырёх камер передается на дисплей в режиме реального времени;

• контроль дистанции спереди.

Кроссовер, оснащенный системой Front Assist2 со встроенным автоматическим торможением City3, следит за автомобилем и другими участниками движения. Риск попадания в ДТП снижается;

• круиз-контроль .

Работая вместе с ассистентом движения в пробке, он сохраняет заданный интервал до машины впереди;

• распознавание усталости водителя ;

• подушки безопасности .

В кроссовере установлены: спереди фронтальные подушки водителя и пассажира, боковые шторки – спереди и сзади, а боковые подушки только спереди;

• системы стабилизации (ESP4), антиблокировочная (ABS5) и антипробуксовочная (ASR6) ;

• электронный иммобилайзер и бесключевой запуск двигателя с замками Safelock7 ;

• преднатяжители и ремни безопасности для кресел второго ряда сделаны с ограничителями усилия .

При фронтальном или боковых ударах снижается риск наступления неблагоприятных последствий для взрослых пассажиров и детей.

Благодаря такой системе безопасности Tiguan по итогам тестирования EuroNCAP8 получил максимальную оценку - 5 звезд. По результатам комплексного испытания модель заслужила высокие оценки за фронтальный и боковой удары. На хорошем уровне защита детей и пешеходов, отмечают эксперты. Volkswagen Tiguan признан самым безопасным автомобилем в своем сегменте по итогам 2016 года.





Преимущества владения кроссовером Tiguan в зимний период





• Полный привод — это комфортное управление автомобилем на зимних дорогах или заснеженных дворах. Его можно включать как вручную, так и автоматически. Это позволяет водителю полностью контролировать ситуацию на дороге и расход топлива.

• Геометрическая проходимость. Кроссовер, благодаря высокому клиренсу и габаритам, может спокойно парковаться, заезжая на бордюры.

• Светодиодная оптика Volkswagen Tiguan обеспечивают плотный поток света, создавая безопасные условия для передвижения в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости. Лампы отличаются долгим сроком службы.

• Комфортный салон. Габариты кроссовера позволили оптимально организовать пространство внутри салона. Широкий диапазон настроек помогает отрегулировать пассажирские сидения для максимального удобства. Внутри авто может вместить до 7 человек. Объем багажника составляет 615 литров, но благодаря трансформирующемуся дивану второго ряда его можно увеличить до 1665 литров.









Владельцу автомобиля следует обратить свое внимание на пакет «Зимний», в который входит:

• обогрев задних сидений .

Подогрев передних сидений включен в базовую комплектацию модели;

• карманы и откидные столики в передних сидениях.

Столики на спинках сидений с выдвижными подстаканниками позволят перекусить в дороге, особенно если в машине есть дети, сохранив при этом чистоту в салоне;

• поясничный подпор.

Удобные эргономичные кресла с таким дополнением снизят нагрузку на спину, путешествовать за рулем Tiguan второго поколения на большие расстояния становится комфортнее, спина устает гораздо меньше;

• теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом .

Микронити справляются с работой быстрее, чем теплый воздух печки. Благодаря своим размерам они не мешают водителю и не отвлекают его от контроля за дорогой;

• генератор на 180 А.

Более мощный генератор обеспечивает всю электрику автомобиля достаточным количеством тока;

• датчик дождя.

Стеклоочистители начинают работать самостоятельно, не нужно отвлекаться и включать их. В условиях волгоградской зимы, когда нас ждет дождь, снег, это пользуется популярностью;

• ящик под передним креслом и его полностью складная спинка.

Они обеспечат достаточно свободного пространства, чтобы перевезти в салоне длинные предметы (например, лыжи) или всегда иметь под рукой перчатки, зонтик и другие полезные мелочи.





Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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