Общество

Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациями

Общество 25.10.2018 11:18
1479 12
25.10.2018 11:18


Заранее привыкать к новому времени нужно уже сегодня: врачи Волгоградского госмедуниверситета  выступили с рекомендациями, как легче  перестроить свою жизнь в  связи с переводом в волгоградском регионе стрелок часов на 1 час вперед. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. 
«Ложитесь спать немного раньше, чем обычно, далее день ото дня сдвигая привычное время, на следующее утро немного раньше вставайте, также постепенно - день ото дня; смещайте часы питания и др. Кстати, особенно это важно для тех, кто привык жить по режиму (подъем/отбой, еда по расписанию - в одно и то же время), чтобы избежать резких изменений, и, соответственно, стресса организму», - говорится в рекомендациях.
В ночь на 28 октября,  перед тем, как лечь спать необходимо перевести все личные часы , в том числе в мобильных устройствах, на компьютерах и др. технике с функцией времени, кроме телевизоров с программой передач на один час вперед, чтобы в нужный пункт попасть вовремя или не пропустить любимую программу на ТВ и т.п. Иначе есть риск опоздать на целый час.
Если переводить часы в промежуток времени с 23:00 до 23:59, то исправлять надо и дату, где есть данная функция, на 28 октября. Кстати, точное время для перевода часов: 28 октября 2018 года в 02:00 (мск), которое станет волгоградским – 03:00 (влг).
Лицам, выезжающим в регионы другого часового пояса, следует обратить внимание на время отправления и прибытия. Теперь в Волгограде и Волгоградской области будет разница в +1 час с Москвой (мск). Приезжая в другой часовой пояс, нужно не забывать  делать корректировку по времени на личных часах к региону пребывания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
30339 29
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
26805 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
26957 0
Общество
25.10.2018 15:43
Общество 25.10.2018 15:43
237 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 13:51
Общество 25.10.2018 13:51
4132 7 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 13:21
Общество 25.10.2018 13:21
3246 17 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 12:34
Общество 25.10.2018 12:34
335 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 11:46
Общество 25.10.2018 11:46
2118 22 Обсудить

0
Далее
Общество
25.10.2018 10:00
Общество 25.10.2018 10:00
1374 16 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 17:29
Общество 24.10.2018 17:29
8037 18 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:53
Общество 24.10.2018 16:53
1430 12 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:44
Общество 24.10.2018 16:44
3154 13 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:42
Общество 24.10.2018 16:42
1851 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 16:34
Общество 24.10.2018 16:34
4788 9 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 15:38
Общество 24.10.2018 15:38
2465 6 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 13:31
Общество 24.10.2018 13:31
5119 16 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2018 09:51
Общество 24.10.2018 09:51
4225 23 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2018 16:49
Общество 23.10.2018 16:49
1944 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:43
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родникСмотреть фотографии
13:51
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
13:16
Снова курс на облдуму: коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутатСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» добавили перца... сладкогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде рассыпались балконы в аварийном домеСмотреть фотографии
12:34
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомолаСмотреть фотографии
11:46
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с летаСмотреть фотографии
11:25
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию Смотреть фотографии
11:18
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациямиСмотреть фотографии
10:00
Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Мошенница из Волгоградской области проводила «ритуал очищения от порчи» в соседнем ВоронежеСмотреть фотографии
09:53
Кушать подано: 21 килограмм черной икры нашли полицейские в автобусе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:29
Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 годаСмотреть фотографии
08:07
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!Смотреть фотографии
20:02
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов Cмотреть видео
17:29
Волгоградские воспитатели детсадов пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:24
Виталий Лихачев взял себе в замы «неисправимого» чиновникаСмотреть фотографии
16:53
Другой взгляд: Комсомольский сад в Волгограде как визитная карточка городаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театреСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
16:34
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортомСмотреть фотографии
15:38
МЧС предупредило об усилении ветра на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В «Индекс расточительности» ОНФ вошла закупка дорогого автомобиля волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
13:31
ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часовСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области названа предварительная причина гибели супругов в пожареСмотреть фотографии
13:07
Подозреваемого в гибели семьи - молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Волгоградской области еще на полгодаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области будут судить утопившую собственного сына мамашуСмотреть фотографии
11:46
Житель Волгограда поверил телефонному мошеннику и лишился 140 000 рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 