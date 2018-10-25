Заранее привыкать к новому времени нужно уже сегодня: врачи Волгоградского госмедуниверситета выступили с рекомендациями, как легче перестроить свою жизнь в связи с переводом в волгоградском регионе стрелок часов на 1 час вперед. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе.

«Ложитесь спать немного раньше, чем обычно, далее день ото дня сдвигая привычное время, на следующее утро немного раньше вставайте, также постепенно - день ото дня; смещайте часы питания и др. Кстати, особенно это важно для тех, кто привык жить по режиму (подъем/отбой, еда по расписанию - в одно и то же время), чтобы избежать резких изменений, и, соответственно, стресса организму», - говорится в рекомендациях.

В ночь на 28 октября, перед тем, как лечь спать необходимо перевести все личные часы , в том числе в мобильных устройствах, на компьютерах и др. технике с функцией времени, кроме телевизоров с программой передач на один час вперед, чтобы в нужный пункт попасть вовремя или не пропустить любимую программу на ТВ и т.п. Иначе есть риск опоздать на целый час.

Если переводить часы в промежуток времени с 23:00 до 23:59, то исправлять надо и дату, где есть данная функция, на 28 октября. Кстати, точное время для перевода часов: 28 октября 2018 года в 02:00 (мск), которое станет волгоградским – 03:00 (влг).

Лицам, выезжающим в регионы другого часового пояса, следует обратить внимание на время отправления и прибытия. Теперь в Волгограде и Волгоградской области будет разница в +1 час с Москвой (мск). Приезжая в другой часовой пояс, нужно не забывать делать корректировку по времени на личных часах к региону пребывания.