Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию

Экология 25.10.2018 11:25
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25.10.2018 11:25
Волгоградская группа компаний «Чистый город» намерена расширять деловые связи на международном рынке. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в Кремле руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун и директор итальянской «Копарм» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества в сфере поставки в Россию оборудования для обработки и утилизации отходов. Общение руководителей ведущих российских и итальянских предприятий прошло в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя совета министров Итальянской Республики Джузеппе Контес.
Как пояснили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город», выбор в пользу европейских производителей обусловлен длительным опытом эксплуатации линий по сортировке отходов в европейских странах, что позволяет судить об их надежности и надлежащем качестве. Всего в ходе встреч в Кремле было подписано 13 соглашений между российскими и итальянскими бизнесструктурами.
Группа компаний «Чистый город», родиной которой является Волгоградская область - один из крупнейших операторов сферы обращения с отходами на территории РФ.
На сегодняшний день «Чистый город» как региональный оператор успешно работает в семи субъектах страны - это Астраханская, Ростовская, Архангельская, Брянская области, Краснодарский край, Республика Калмыкия и Республика Адыгея. В Волгоградской же области опыт «Чистого города» не понадобился ( причины до сих пор остаются туманны) - региональным оператором здесь стала фирма «Управление отходами - Волгоград». Имея более чем 13-летний опыт работы в отрасли, ГК «Чистый город» является крупным инвестором и специализируется на организации полного цикла работ по обращению с ТКО. В Волгоградской области компанией уже построено 4 объекта размещения отходов, один из них – полигон в Урюпинске, который получил первый в России «зеленый сертификат», подтверждающий экологичность и безопасность для окружающей среды. Кроме того, построен новейший мусоросортировочный комплекс в Волжском, на стадии возведения аналогичный комплекс в Светлоярском районе.
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