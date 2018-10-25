Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской области





Почти 17 миллионов рублей будет потрачено на приобретение здания пенсионного фонда в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик – отделение пенсионного фонда по Волгоградской области. По итогам аукциона определился продавец – ООО «Планета-Пак». В каком именно месте будет располагаться здание пенсионного фонда, в документации не указано. Подчеркивается лишь, что площадь здания (постройки не ранее 1990 года) должна быть не менее 600 кв.м., там должен быть сделан современный ремонт. Еще одно обязательное условие – здание должно располагаться на расстоянии не более 1 километра от Молодежной, 12 – где сейчас находится управление пенсионного фонда по городу Волжский. Редакция информагентства обратилась с запросом в отделение пенсионного фонда по Волгоградской области с просьбой пояснить цель закупки.