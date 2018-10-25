Происшествия 25.10.2018 09:54
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25.10.2018 09:54
В Воронеже полицейские задержали 50-летнюю подозреваемую в совершении серии мошенничеств под предлогом снятия порчи, которая оказалась жительницей города Волжского Волгоградской области. По данным ГУ МВД по Воронежской области,- сообщает ИА «Высота 102», - ей удалось обмануть 82-летнюю женщину, которой мошенница рассказала о том, что она больна, потому что на ней порча, но она может помочь, но данную услугу надо оплатить. В результате та лишилась 100 тыс. рублей. Еще одной жертвой стала 20-летняя девушка, которая отдала мошеннице более 72 тыс. рублей. Волжанка призналась, что на автомобиле ВАЗ приехала в Воронеж для совершения преступления. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Как заявили в ГУ МВД, основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, предварительно установив с ней доверительные отношения. А далее, воспользовавшись доверием, побудить потерпевших под тем или иным предлогом добровольно передать мошеннику деньги или имущество. Как правило, схема преступления одинакова: злоумышленники на улице встречают жертву (чаще престарелую женщину) и заводят с ней разговор про здоровье жертвы или ее близких родственников, после чего сообщают, что на них наведена порча и необходимо провести «ритуал очищения», для чего необходимы все имеющиеся денежные средства или золотые изделия. После того, как потерпевшие отдают злоумышленникам деньги и золото, преступники скрываются.
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