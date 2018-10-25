Кушать подано: 21 килограмм черной икры нашли полицейские в автобусе «Волгоград-Москва»

Происшествия 25.10.2018 09:53
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25.10.2018 09:53
42 банки черной игры массой 21 килограмм изъяли полицейские на посту ДПС в Городищенском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, деликатесы правоохранители обнаружили в багаже 38-летнего пассажира автобуса «Волгоград-Москва». Поллитровые банки с икрой были упакованы в сумки-холодильники.
Водитель не смог предъявить полицейским документы, подтверждающие законность добычи и безопасность продуктов, а также объяснить его происхождение. В настоящее время полицейские устанавливают отправителя и получателя груза. Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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