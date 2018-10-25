Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 года

Спорт 25.10.2018 09:29
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25.10.2018 09:29
Ровно 34 года назад - 25 октября 1984 года активная группа болельщиков «Ротора» отправилась на выездной матч с «Зарей» в Ворошиловград (Луганск). Этот день считается днем рождения волгоградского фанатского движения. Этот факт, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня отмечен на официальном сайте ФК «Ротор». «На каждом матче, будь-то домашний или выездной, команда не остается без поддержки фанатов. Наши фанаты не теряют оптимизма и катаются за командой по всей России от Владивостока до Калининграда. Болельщик - это наш 12 игрок! Пока мы едины — мы непобедимы!»,- говорится в сообщении «Ротора».
Накануне команда порадовала своих фанатов, одержав выездную победу в поединке 18-го тура первенства ФНЛ над «Тюменью». Гол на 34-й минуте забил Владимир Лобкарев. «Ротор» обходится без поражений уже 10 матчей подряд. На счету волгоградцев 4 победы и 6 «ничьих». 28-го октября у болельщиков вновь будет возможность отчаянно поболеть за родную команду дома. В рамках 19-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» будет биться с «Тамбовом».
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