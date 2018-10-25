Спорт

Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 года

Спорт 25.10.2018 09:29
948 4
25.10.2018 09:29



Ровно 34 года назад - 25 октября 1984 года активная группа болельщиков «Ротора» отправилась на выездной матч с «Зарей» в Ворошиловград (Луганск). Этот день считается днем рождения волгоградского фанатского движения. Этот факт, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня отмечен на официальном сайте ФК «Ротор». «На каждом матче, будь-то домашний или выездной, команда не остается без поддержки фанатов. Наши фанаты не теряют оптимизма и катаются за командой по всей России от Владивостока до Калининграда. Болельщик - это наш 12 игрок! Пока мы едины — мы непобедимы!»,- говорится в сообщении «Ротора». 



Накануне команда порадовала своих фанатов, одержав выездную победу в поединке 18-го тура первенства ФНЛ над «Тюменью». Гол на 34-й минуте забил  Владимир Лобкарев. «Ротор» обходится без поражений уже 10 матчей подряд. На счету волгоградцев  4 победы и 6 «ничьих». 28-го октября у болельщиков вновь будет возможность отчаянно поболеть за родную команду дома.  В рамках 19-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Волгоград Арена»  «Ротор» будет биться с «Тамбовом».  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Зона вылета, до свидания: «Ротор» обыграл «Краснодар-2» на «Волгоград Арене»
06.10.2018 17:54
11780 6
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»
13.10.2018 09:57
7553 0
"Ротор" и "Мордовия" сыграли вничью на "Волгоград Арене"
20.10.2018 17:55
6298 0
Спорт
23.10.2018 14:41
Спорт 23.10.2018 14:41
2286 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.10.2018 21:48
Спорт 21.10.2018 21:48
9389 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.10.2018 17:55
Спорт 20.10.2018 17:55
6298 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.10.2018 12:41
Спорт 18.10.2018 12:41
2769 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.10.2018 09:57
Спорт 13.10.2018 09:57
7553 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.10.2018 17:06
Спорт 08.10.2018 17:06
7507 13 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.10.2018 17:54
Спорт 06.10.2018 17:54
11780 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
05.10.2018 09:25
Спорт 05.10.2018 09:25
5336 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
01.10.2018 17:06
Спорт 01.10.2018 17:06
5685 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
30.09.2018 19:18
Спорт 30.09.2018 19:18
7332 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.09.2018 12:59
Спорт 27.09.2018 12:59
4938 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.09.2018 19:50
Спорт 23.09.2018 19:50
14291 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.09.2018 08:17
Спорт 20.09.2018 08:17
8186 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.09.2018 11:54
Спорт 17.09.2018 11:54
4882 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.09.2018 21:43
Спорт 16.09.2018 21:43
7420 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:43
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства сброса химикатов на Царицынский родникСмотреть фотографии
13:51
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
13:16
Снова курс на облдуму: коня реготделения ЛДПР оседлал изголодавшийся по мандату экс-депутатСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» добавили перца... сладкогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде рассыпались балконы в аварийном домеСмотреть фотографии
12:34
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомолаСмотреть фотографии
11:46
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с летаСмотреть фотографии
11:25
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию Смотреть фотографии
11:18
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациямиСмотреть фотографии
10:00
Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Мошенница из Волгоградской области проводила «ритуал очищения от порчи» в соседнем ВоронежеСмотреть фотографии
09:53
Кушать подано: 21 килограмм черной икры нашли полицейские в автобусе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:29
Страдай за «Ротор»: сегодня движению волгоградских фанатов 34 годаСмотреть фотографии
08:07
Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!Смотреть фотографии
20:02
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов Cмотреть видео
17:29
Волгоградские воспитатели детсадов пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:24
Виталий Лихачев взял себе в замы «неисправимого» чиновникаСмотреть фотографии
16:53
Другой взгляд: Комсомольский сад в Волгограде как визитная карточка городаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театреСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
16:34
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортомСмотреть фотографии
15:38
МЧС предупредило об усилении ветра на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В «Индекс расточительности» ОНФ вошла закупка дорогого автомобиля волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
13:31
ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часовСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области названа предварительная причина гибели супругов в пожареСмотреть фотографии
13:07
Подозреваемого в гибели семьи - молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Волгоградской области еще на полгодаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области будут судить утопившую собственного сына мамашуСмотреть фотографии
11:46
Житель Волгограда поверил телефонному мошеннику и лишился 140 000 рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 