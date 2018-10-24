Виталий Лихачев взял себе в замы «неисправимого» чиновника

Политика 24.10.2018 17:24
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24.10.2018 17:24
Чиновник с 22-летним стажем назначен на должность заместителя главы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», курировать сферу культуры и социальной политики будет Андрей Лях. В пресс-службе администрации города факт назначения подтвердили. У Виталия Лихачева, таким образом, теперь пять заместителей.
Андрею Ляху 48 лет. Он родился в Волгограде, закончил исторический факультет Волгоградского государственного пединститута, затем - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ в Москве и Современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция». В органах власти работает с 1996 года. Являлся главой Краснооктябрьского района, заместителем мэра Волгограда, заместителем главы администрации Советского района. До последнего времени являлся зампредседателя комитета по культуре администрации города. В прежние годы был активным партийным функционером «Единой России».
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