



Парк в самом центре Волгограда под названием Комсомольский сад редко пустует. Уютные аллеи располагают к самому разнообразному отдыху. Даже сейчас, в пору золотой осени здесь всё еще можно покататься на велосипеде, сделать утренний променад, заняться спортом и просто отдохнуть в тени деревьев, некоторым из которых почти сотня лет - первые деревья были посажены сталинградскими комсомольцами в 30-ых годах.

Совсем другими глазами посмотрел на сад корреспондент ИА «Высота 102» после беседы с директором МБУК «Отдых-Центр» Алексеем Есиным.

«У сада большая история. В конце 18 века недалеко от пересечения улиц Мира и Комсомольской строится каменная Преображенская церковь. А чуть позже, недалеко от современного НЭТа началось строительство церкви Во имя Скорбящей Божьей Матери. На территории было кладбище, которое впоследствии перенесли. Здесь проводились городские торжества и массовые мероприятия. К примеру, в Первую мировую войну все войска уходили именно отсюда. Долгое время на этой территории было запрещено строить. Лишь в советские времена появилась гостиница Октябрьская. Был здесь и памятник Сталину в полный рост, и памятник Героям Сталинграда. Сейчас они утрачены, но в архивах сохранились снимки сада тех времен», - рассказал Алексей Есин.

После реконструкции церкви в 30-ых годах здесь размещался Сталинградский аэроклуб, в годы войны она использовалась как военная столовая. Сильно разрушенная во время Сталинградских боев церковь не была восстановлена.

По словам Алексея Есина, есть идея использовать сохранившиеся фундаменты и создать на центральной круглой площади музейный объект под стеклом с вечерней подсветкой: «Мы хотим, чтобы именно эта часть сада осталась монументальной. Здесь сохранились и бункер, где в Великую Отечественную войну реально воевали люди и вышли оттуда живыми, памятник на братской могиле Якова Ермана и других участников Гражданской войны».

Стоит сказать, что в последние годы сад существенно преобразился. На снимках трехлетней давности нет ни роскошных газонов, где сейчас проводят просмотры кино на траве, ни современных спортивных площадок, других интересных архитектурных форм.

Всё это, несомненно, украшает сад и привлекает волгоградцев от мала до велика. Проект «Продленка»и «Свободный микрофон», городские праздники, гастрономические и фестивали национальных культур, дискотеки с мыльными шарами для детей и танцевальные вечера для взрослых, сеансы одновременной игры в шахматы… здесь проводят много всего интересного.

Задач перед небольшим, но очень инициативным коллективом стоит много – организация полива деревьев, уход за газоном, благоустройство различных зон. «Нуждается в реставрации памятник Ерману, надо содержать и развивать бункер. Здесь, к примеру, не хватает муляжей красноармейцев и оружия. В планах – завершить благоустройство зоны для регистрации молодоженов. На проекте это было красиво, но теперь надо кое-что доработать», - поделился планами на будущее Алексей Есин.

После разговора с директором МБУК «Отдых-Центр» захотелось еще раз посмотреть на сад, и мы прошлись по его аллеям.

Молодежь играет на рояле, школьники занимаются спортом.





Волгоградцы наслаждаются красками уходящей осени. Непередаваемые чувства! Желаем нашим читателям таких же эмоций.











