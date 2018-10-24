В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театре





Директор Волгоградского музыкального театра Дмитрий Полянин пошел на повышение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные с сайта мэрии, он назначен председателем комитета по культуре, который курирует, в том числе, музкомедию.

Прежний руководитель ведомства Дмитрий Куделькин покинул пост в конце сентября. Трудовой контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. К работе чиновника у руководства города были претензии, в частности, по организации деятельности отдельных учреждений культуры.

Музыкальный театр Дмитрий Полянин возглавлял почти год - с ноября 2017 года. Ранее он работал замдиректора по маркетингу ГБУК «Царицынская опера».

Несколько дней назад Дмитрию Полянину исполнилось 40 лет. В 1998 году он закончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств и получил квалификацию хереографа-балетмейстера. С 1995 по 2014 годы являлся артистом балета, балетмейстером-постановщиком Волгоградского музыкального театра. С 2003 по 2017 годы получал дополнительное образование: в 2003 году стал обладателем диплома менеджера в ВАГС, в 2009 году обучался по направлению менеджмента в ВолГУ, в 2017-ом прошел курсы повышения квалификации в Волгоградском филиале РАНХиГС.

Весной 2018 года участвовал в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы.











