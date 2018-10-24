В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театре

Общество 24.10.2018 16:44
1645 16
24.10.2018 16:44
Директор Волгоградского музыкального театра Дмитрий Полянин пошел на повышение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные с сайта мэрии, он назначен председателем комитета по культуре, который курирует, в том числе, музкомедию.
Прежний руководитель ведомства Дмитрий Куделькин покинул пост в конце сентября. Трудовой контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. К работе чиновника у руководства города были претензии, в частности, по организации деятельности отдельных учреждений культуры.
Музыкальный театр Дмитрий Полянин возглавлял почти год - с ноября 2017 года. Ранее он работал замдиректора по маркетингу ГБУК «Царицынская опера».
Несколько дней назад Дмитрию Полянину исполнилось 40 лет. В 1998 году он закончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств и получил квалификацию хереографа-балетмейстера. С 1995 по 2014 годы являлся артистом балета, балетмейстером-постановщиком Волгоградского музыкального театра. С 2003 по 2017 годы получал дополнительное образование: в 2003 году стал обладателем диплома менеджера в ВАГС, в 2009 году обучался по направлению менеджмента в ВолГУ, в 2017-ом прошел курсы повышения квалификации в Волгоградском филиале РАНХиГС.
Весной 2018 года участвовал в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
30139 29
07.10.2018 16:59
26765 4
Волгоградские воспитатели детсадов пожаловались на задержку зарплаты24.10.2018 17:29
Другой взгляд: Комсомольский сад в Волгограде как визитная карточка города24.10.2018 16:53
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую воду24.10.2018 16:42
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортом24.10.2018 16:34
МЧС предупредило об усилении ветра на территории Волгоградской области24.10.2018 15:38
ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часов24.10.2018 13:31
В Волгограде главный концессионер России выслушает жалобы24.10.2018 09:51
«Выгодное соседство»: волгоградец "заселил" в свою квартиру 14 жителей Узбекистана23.10.2018 16:49
В Волгограде начали отапливать дома в трех районах23.10.2018 12:43
Арбитражный суд аннулировал лицензию УК из Волгоградской области23.10.2018 12:15
Волгоградца оштрафовали за «побег» в Пермь от армии23.10.2018 11:05
«Концессии водоснабжения» в Волгограде обязали бережно использовать недра22.10.2018 11:58
По иску природоохранной прокуратуры суд обязал ООО «Концессии водоснабжения» исполнить требования лицензии на недропользование. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, компания использовала водозаборные скважины в поселках Аэропорт...
Волгоградцев начали обогревать вопреки погоде22.10.2018 11:26
«Физкульт-привет»: Депутат из Волгоградской области восстановился в должности директора школы22.10.2018 11:18
В парке Дзержинского района Волгограда устанавливают огромные авиаторские часы22.10.2018 10:48
Реклама