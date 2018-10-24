Общество

В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театре

Общество 24.10.2018 16:44
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24.10.2018 16:44


Директор Волгоградского музыкального театра Дмитрий Полянин пошел на повышение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные с сайта мэрии, он назначен председателем комитета по культуре, который курирует, в том числе, музкомедию.
Прежний руководитель ведомства Дмитрий Куделькин покинул пост в конце сентября. Трудовой контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. К работе чиновника у руководства города были претензии, в частности, по организации деятельности отдельных учреждений культуры.
Музыкальный театр Дмитрий Полянин возглавлял почти год - с ноября 2017 года. Ранее он работал замдиректора по маркетингу  ГБУК «Царицынская опера». 
Несколько дней назад Дмитрию Полянину  исполнилось 40 лет. В 1998 году он закончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств и получил квалификацию хереографа-балетмейстера. С 1995 по 2014 годы являлся артистом балета, балетмейстером-постановщиком Волгоградского музыкального театра. С 2003 по 2017 годы получал дополнительное образование: в 2003  году стал обладателем  диплома менеджера в ВАГС, в 2009 году обучался по направлению менеджмента в ВолГУ, в 2017-ом прошел курсы повышения квалификации в Волгоградском филиале РАНХиГС. 
Весной 2018 года участвовал в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы.



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