



В компании «Концессии теплоснабжения» оценили юмор нескольких волгоградцев, которые решили погашать долг за тепло и горячую воду… по копейке. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, платежи зачислены, теперь с «шутниками» встретятся в суде.

Между тем уже на этой неделе волгоградцы, имеющие задолженность за отопление и горячую воду, снова получат долговые квитанции "Концессий теплоснабжения".Это уже второй выпуск долговых платежных документов в этом году, первый состоялся месяц назад.

Предыдущий выпуск долговых квитанций принес результаты - задолженность перед ресурсоснабжающей организацией погасили почти две с половиной тысячи человек. Сумма самого большого платежа по лицевому счету, на который была выпущена долговая квитанция, составила 37 730 рублей 83 копейки.

Между тем, 471 житель Волгограда имеет долг за отопление и горячую воду свыше 40 тысяч рублей. Долги троих волгоградцев превысили сумму в 100 тысяч рублей. Как правило, такие большие суммы долга за отопление и горячую воду складываются в тех случаях, когда за жилищно-коммунальные услуги не платят владельцы элитных квартир большой площади. Примечательно, что никто из таких "идеологических неплательщиков", задолжавших крупные суммы, так и не внес ни рубля в счет погашения долга.



