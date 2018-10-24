Общество 24.10.2018 15:38
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24.10.2018 15:38
По прогнозам ЦГМС, усиление южного и юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с ожидается в отдельных районах Волгоградской области в ближайшие 1-3 часа и с сохранением до конца суток 24 октября, а так же ночью 25 октября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции, не стоять под линиями электропередач, находясь в помещении, плотно закрыть окна и форточки. Телефон пожарно-спасательной службы «101».
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