В «Индекс расточительности» ОНФ вошла закупка дорогого автомобиля волгоградского завода «Титан-Баррикады»
Расследования 24.10.2018 14:50
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24.10.2018 14:50
Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» подготовили «Индекс расточительности» за 2018 г. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в индекс вошли закупки госкомпаний, компаний с госучастием, энергопоставщиков и других учреждений. Один раздел «Индекса» посвящен закупкам дорогостоящих автомобилей, второй составлен из закупок услуг лизинга автомобилей. Всего 22 заказчика из 15 регионов, попавших в «Индекс расточительности», планируют потратить на роскошные автомобили 258 млн руб.
В раздел «Индекса» «Покупка автомобилей» вошли закупки на сумму более 152,4 млн руб., в числе которых – и закупка автомобиля марки Range Rover на сумму 8,2 млн руб. АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».
Отметим, что после того, как активисты ОНФ в Волгоградской области обратили внимание на сомнительную закупку дорогостоящего автомобиля предприятием с государственным участием и направили в его адрес запрос с просьбой оценить целесообразность приобретения, процедура закупки по формальным причинам была признана несостоявшейся. Эксперты Народного фронта направили обращение в адрес заказчика с просьбой рассмотреть возможность отмены закупки элитного автомобиля, учитывая, что в стране взят курс на оптимизацию трат, импортозамещение и поддержку отечественного производителя. На свой запрос общественники получили ответ от АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», основной посыл которого состоит в том, что предприятие является коммерческой организацией и расходование прибыли осуществляет по своему усмотрению в соответствие с уставом. Также в ответе указано, что стоимость автомобиля составляет всего 0,8 процентов от размера прибыли предприятия за 2017 год. Таким образом, руководство завода считает, что приобретение элитного автомобиля в данном случае происходит в полном соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и не ущемляет интересы государства.
Однако, несмотря на объяснение руководства завода, данное волгоградским активистам ОНФ относительно целесообразности приобретения автомобиля, закупочная комиссия предприятия нашла возможность отказать единственному участнику в допуске к процедуре закупки, сославшись на несоответствие его заявки одному из пунктов извещения о закупке - ООО «Арконт ЯЛР» не предоставило копию решения об одобрении крупной сделки.
«По сути процедура открытого запроса цен в электронной форме признана несостоявшейся, однако согласно положению о закупках АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», предприятие оставляет за собой право провести повторную закупочную процедуру. "Поэтому мы не снимаем данный вопрос со своего контроля и, в свою очередь, в случае возобновления данной закупки оставляем за собой право обратиться в адрес учредителя предприятия «Титан-Баррикады, которое через ряд дочерних организаций принадлежит Росимуществу. А точнее, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» принадлежит АО «Корпорация «МИТ», который в свою очередь входит в ГК «Роскосмос»» – заявил член регионального штаба ОНФ Эдгар Петросян.
Отметим, в соответствии с постановлением правительства РФ №925 от 16 сентября 2017 г., был установлен приоритет товаров российского происхождения. Несмотря на то, что после введения ограничений по стоимости закупок дорогостоящих автомобилей федеральным законом №44-ФЗ количество таких закупок снизилось, без внимания остались госкомпании и компании с государственным участием, которые работают по 223-ФЗ.
«Заказчикам, которые продолжают тратить баснословные деньги на комфортное передвижение, давно пора задуматься над собственной эффективностью и пересмотреть приоритеты. Тратя на роскошь деньги государства или средства, поступающие напрямую от населения, руководство компаний показывает себя не с лучшей стороны. На деле подобная ярая забота о собственном комфорте оборачивается ростом тарифов для обычных граждан. Некоторые госкомпании нормируют траты и устанавливают ограничения на том же уровне, что и органы государственной власти. Необходимо брать с них пример, а не оправдывать роскошные автомобили необходимостью перевозить иностранные делегации. Мы обратились в правительство РФ с просьбой ускорить создание механизма нормирования закупок для всех заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ, для повышения эффективности расходования средств», – заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.
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