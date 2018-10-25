Экономика

Новый жилой квартал "Кача": приземляйтесь!

Экономика 25.10.2018 08:07 Реклама
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25.10.2018 08:07


Группа компаний «Волгострой» объявляет о старте продаж нового жилого квартала, который получил звучное и привычное волгоградцам имя «Кача». Строится новый квартал в Дзержинском районе Волгограда, на улице Новодвинской, 34а, в историческом микрорайоне с тем же названием, сообщили ИА «Высота 102» компании.
Развитая инфраструктура микрорайона позволит будущим жителям «Качи» организовать свою жизнь с комфортом. Рядом — детские сады и школы, магазины и рестораны, Качинский рынок, Технологический колледж и современные торговые центры «Парк Хаус» и «КомсоМолл». 
Удачное расположение «Качи» обеспечит отличную транспортную доступность: в непосредственной близости находятся важные магистрали – проспект им. Маршала Жукова и улица Качинцев, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В тоже время новый дом строится в тихом дворе, защищенном от шума городских дорог. 

ЖК «Кача» – это многоподъездный трехсекционный дом разного высотного уровня: 9, 12 и 14 этажей.
По задумке архитекторов, дом представляет собой соединенные практически под прямым углом две части, как будто готовый ко взлету самолет расправил крылья!
Дом полностью строится из кирпича без применения монолитных каркасов. Такой способ строительства – «как раньше строили» – делает дом крепким, монументальным, надежным и комфортным для проживания в любое время года. Внешние стены будут отделаны красивым облицовочным кирпичом красного, белого и серого цветов. 
В доме – 203 квартиры, из них 63 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 50 трехкомнатных. В каждой из них есть одна или две просторные лоджии. Что касается метража, то ЖК «Кача» предлагает оптимальный выбор для любой семьи: уютные «однушки», комфортные «двушки» разных вариантов, а также «трешки» от 60 до 95 квадратных метров.

Все подробности – по телефону отдела продаж 50-44-22.
Застройщик ООО «Континенталь». Проектная декларация на сайтах kacha34.ru и ДОМ.РФ.

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