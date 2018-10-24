ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часов

Общество 24.10.2018 13:31
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24.10.2018 13:31
Железнодорожный комплекс «Волгоград-1» полностью готов к переводу стрелок часов. Руководство подразделения РЖД сегодня заверило журналистов, которых пригласили на центральный вокзал, в том, что все пройдет гладко. Гарантии, что никто из пассажиров никуда не опоздает и не перепутает время – конечно же, нет. Вместе с тем начальник вокзала Александр Белянский с уверенностью заявил, что на подведомственной ему территории никаких проблем возникнуть не должно. Все 38 часовых механизмов, расположенных на вокзале, в 2.00 28 октября будут переведены на час вперед. В этом ответственном деле задействуют 8 сотрудников вокзала.
Для подстраховки завтра, 25 октября, в вечернее время будет произведен пробный перевод башенных часов, расположенных на фасаде здания вокзала «Волгоград-1». Сначала стрелки поставят на отметку «Два часа», затем переведут на «Три часа». Неправильное время будет отображаться на циферблатах от силы пять минут.
«Башенные часты будут переводиться в автоматическом режиме при помощи ввода информации в ручном режиме через пульт управления», - пояснил начальник вокзала «Волгоград-1».
В расписании поездов дальнего следования корректив в связи с переходом Волгоградской области на летнее время не предполагается. А вот в движении пригородных электричек, по словам начальника волгоградского участка Приволжского железнодорожного агентства Тамары Таловеровой, для удобства местных жителей произойдут определенные изменения.
В билетах, которые пассажиры приобрели, начиная с 22 октября, также появились новшества. «В этих билетах печатается время отправления и прибытия по местному времени. То есть, если поезд отправляется в 15.28 по московскому времени, то в билетах сейчас печатается 16.28 с указанием, что это местное время. Тем, кто купили билеты до 22 октября, нужно перед выездом обратить внимание на время, которое указано в билете. Если там стоит московское, то нужно будет прибавить один час», - рассказала Тамара Таловерова.
Напомним, в 2 часа ночи 28 октября Волгоградская область перейдет на летнее время, то есть на час вперед. Поправки в закон о времени Госдума приняла на основании итогов референдума, который был проведен в регионе 18 марта. 52,8% участников опроса проголосовали за дополнительный солнечный час и переход региона на «волгоградское» время.
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