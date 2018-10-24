В Волгоградской области названа предварительная причина гибели супругов в пожаре

Происшествия 24.10.2018 13:17
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24.10.2018 13:17
Сегодня в пожаре, который вспыхнул в одном из домов на ул. Народная в городе Котово Волгоградской области, погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 10.58. В жилом частном доме (10х15) горела кровля по всей площади. В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли подразделения 43-ей пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар в 11.15. Причина возгорания устанавливается. Как стало известно ИА «Высота 102», в огне погибли 64-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не использовать неисправные электроприборы и приборы кустарного производства, ветхую электропроводку, не перегружать электросети – не включать в одну розетку несколько электроприборов. Помните, что подобное действие может привести к короткому замыканию и, как следствие, возникновению пожара.
Следователи уже выясняют причины гибели супругов. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, погибшие супруги проживали в доме вдвоем. По соседству с ними жила их дочь, которая буквально сегодня утром проведывала родителей, а спустя некоторое время увидела черным дым, валивший из их жилища. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, но спасти хозяина дома и его супругу не удалось. Женщина скончалась в коридоре домовладения, а тело её мужа было обнаружено в кухне. Причиной их смерти, вероятнее всего, стало отравление угарным газом.
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