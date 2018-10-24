Расследования

Подозреваемого в гибели семьи - молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Волгоградской области еще на полгода

Расследования 24.10.2018 13:07
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24.10.2018 13:07


Рената Булатова оставили под стражей до 8 апреля 2019 года. Такое решение, сообщает корреспондент  ИА «Высота 102» из зала Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, озвучила только что судья. Напомним, Ренат Булатов на сегодняшнем судебном заседании просил отпустить его под домашний арест. Против этого выступили представитель потерпевших и прокурор. Ренат Булатов уже почти 3 месяца содержится под стражей в СИЗО Ленинского района Волгоградской области. 
Напомним, 10 августа 2018 года в 21:49 22-летнний активист «Молодой Гвардии» Ренат Булатов двигался на внедорожнике по трассе в поселке Средняя Ахтуба. При обгоне его автомобиль на встречной полосе столкнулся с легковушкой под управлением 39-летнего жителя Волжского. В результате ДТП водитель, его 33-летняя жена, а также дочери 5 и 7 лет погибли на месте.

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