Расследования 24.10.2018 12:44
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24.10.2018 12:44
Следственным отделом по Фроловскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Речь идет о громком преступлении, которое было совершено летом этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, ночью 27 июля текущего года обвиняемая по месту своего жительства родила сына. Ребенок появился на свет доношенным и здоровым, но не желанным. Спустя несколько часов женщина взяла новорожденного мальчика, отправилась на берег реки Арчеда и выбросила младенца в водоем. Спустя неделю тело погибшего ребенка обнаружили двое подростков, о чем сразу же сообщили в правоохранительные органы. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта, смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии - малыш захлебнулся водой.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым Фроловской межрайонной прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.
На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемая полностью признала. Женщина рассказала, что на иждивении у неё находятся еще двое малолетний детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение.
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