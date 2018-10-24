Расследования

В Волгоградской области будут судить утопившую собственного сына мамашу

Расследования 24.10.2018 12:44
871 3
24.10.2018 12:44


Следственным отделом по Фроловскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Речь идет о громком преступлении, которое было совершено летом этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, ночью 27 июля текущего года обвиняемая по месту своего жительства родила сына. Ребенок появился на свет доношенным и здоровым, но не желанным. Спустя несколько часов женщина взяла новорожденного мальчика, отправилась на берег реки Арчеда и выбросила младенца в водоем. Спустя неделю тело погибшего ребенка обнаружили двое подростков, о чем сразу же сообщили в правоохранительные органы.  Согласно выводам судебно-медицинского эксперта,  смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии - малыш захлебнулся водой.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым Фроловской межрайонной прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.
На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемая полностью признала. Женщина рассказала, что на иждивении у неё находятся еще двое малолетний детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»
29.09.2018 17:32
21261 0
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования
12.10.2018 15:37
14256 9
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу
02.10.2018 16:04
31632 16
Расследования
24.10.2018 14:50
Расследования 24.10.2018 14:50
6179 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 13:07
Расследования 24.10.2018 13:07
1122 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 11:29
Расследования 24.10.2018 11:29
4581 31 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 10:52
Расследования 24.10.2018 10:52
1542 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 10:33
Расследования 24.10.2018 10:33
4009 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 10:17
Расследования 24.10.2018 10:17
1398 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.10.2018 15:10
Расследования 22.10.2018 15:10
9382 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2018 14:17
Расследования 21.10.2018 14:17
4120 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.10.2018 12:11
Расследования 19.10.2018 12:11
8684 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2018 17:19
Расследования 18.10.2018 17:19
6756 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2018 15:22
Расследования 18.10.2018 15:22
1693 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2018 12:12
Расследования 18.10.2018 12:12
15925 23 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2018 11:38
Расследования 18.10.2018 11:38
2370 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 14:46
Расследования 17.10.2018 14:46
10835 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 13:33
Расследования 17.10.2018 13:33
1957 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:44
В Волгограде нового главу комитета по культуре нашли в театреСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы-должники по копейке расплачивались за отопление и горячую воду
16:34
Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортомСмотреть фотографии
15:38
МЧС предупредило об усилении ветра на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В «Индекс расточительности» ОНФ вошла закупка дорогого автомобиля волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
13:31
ЖД-вокзал «Волгоград-1» проведет учения по переводу стрелок часовСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области названа предварительная причина гибели супругов в пожареСмотреть фотографии
13:07
Подозреваемого в гибели семьи - молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Волгоградской области еще на полгодаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области будут судить утопившую собственного сына мамашуСмотреть фотографии
11:46
Житель Волгограда поверил телефонному мошеннику и лишился 140 000 рублейСмотреть фотографии
11:29
Родственники погибшей под Волгоградом семьи отказались от претензий к молодогвардейцу БулатовуСмотреть фотографии
10:52
Дело о гибели в ДТП в Волгоградской области семьи из четырех человек может быть рассмотрено в особом порядкеСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области суд над молодогвардейцем Булатовым снова проходит в обстановке «секретности» Смотреть фотографии
10:17
Бывшего депутата Волжской гордумы от ЛДПР оштрафовали на полмиллиона рублей за «жадность»Смотреть фотографии
09:51
В Волгограде главный концессионер России выслушает жалобы Смотреть фотографии
09:32
В Волгограде продолжают гореть иномарки бизнесменовСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде юные пионеры и вечно молодые комсомольцы «зажгли» в музее Cмотреть видео
17:28
Бизнес-омбудсмена Волгоградской области переселяют в «казарму»Смотреть фотографии
16:49
«Выгодное соседство»: волгоградец "заселил" в свою квартиру 14 жителей УзбекистанаСмотреть фотографии
16:10
Все лучшее – детям: Волжский оказался комфортнее для жизни, чем ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области откроют мемориальную доску погибшему в Сирии летчикуСмотреть фотографии
15:14
ОНФ: Волгоградская область оказалась в списке отличившихся по темпам установки модульных ФАПовСмотреть фотографии
14:43
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из МосквыСмотреть фотографии
14:41
Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых командСмотреть фотографии
13:50
Российским антимонопольщикам оказали "сказочный" прием на волгоградской турбазеСмотреть фотографии
13:10
Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»: в гости к коллективу приехали студентыСмотреть фотографии
13:09
В Волгоградской области бдительность «подкованной» дамы усыпил телефонный мошенникСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде начали отапливать дома в трех районахСмотреть фотографии
12:27
Любовник продлил свидание на съемной квартире в Волгограде за счет имущества хозяйкиСмотреть фотографии
12:15
Арбитражный суд аннулировал лицензию УК из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 