Дело о гибели в ДТП в Волгоградской области семьи из четырех человек может быть рассмотрено в особом порядке
Расследования 24.10.2018 10:52
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24.10.2018 10:52
Подсудимый Ренат Булатов, обвиняемый в гибели в ДТП четырех человек, просит рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области. Напомним, судья запретила видеосъемку процесса, адвокаты подсудимого также ведут себя агрессивно по отношению к представителям СМИ, всячески препятствуя съемке даже в коридоре. В конечном итоге журналистам все-таки разрешили пройти в зал, запрет на фото- и видеосъемку сохранен.
Представителей потерпевших – погибшей семьи Перчивых – в зале заседания нет, они находятся за пределами региона. Вину Ренат Булатов по-прежнему признает. Адвокаты молодогвардейца просят привлечь к работе в качестве общественных защитников родителей Рената Булатова - чтобы они представляли его интересы и могли посещать в СИЗО. Прокурор поддержал это ходатайство частично - чтобы в качестве защитника выступил лишь один из родителей. Ходатайство было удовлетворено частично - интересы сына будет представлять его отец. Товарищи по "Молодой гвардии" представили в суд характеристику Рената Булатова с перечислением его положительных качеств.
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