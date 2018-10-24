



Сегодня в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области началось первое судебное заседание по громкому делу о ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Как сообщает ИА «Высота 102», судья запретила видеосъемку судебного процесса по обвинению Рената Булатова в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Такое же решение было принято и тогда, когда решался вопрос о мере пресечения для Рената Булатова. Мало того, и сегодня тоже было сделано все, чтобы подсудимый не попал в поле зрения видеокамер – его провели в зал, где проходит судебное заседание, гораздо раньше назначенной даты заседания. В зал также не пустили и журналистов без фото- и видеотехники.

Напомним, 22-летний заместитель председателя регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» 10 августа 2018 года управлял джипом на трассе в Среднеахтубинском районе и, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с Hondой. В результате погибли супруги Перчиевы – Виталий и Кира - и их дочери Катя и Вика. Ренат Булатов был арестован, впоследствии он пытался выйти под домашний арест, однако был оставлен под стражей.