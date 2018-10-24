Расследования

Бывшего депутата Волжской гордумы от ЛДПР оштрафовали на полмиллиона рублей за «жадность»

Расследования 24.10.2018 10:17
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24.10.2018 10:17


Бывшему депутату Волжской городской думы Андрею Соколову предстоит выплатить штраф в размере полумиллиона рублей за присвоение бюджетных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, приговор в законную силу не вступил. Осенью прошлого года  следственными органами СКР по Волгоградской области в отношении Андрея Соколова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».
Так член фракции ЛДПР городской думы, директор муниципального казенного предприятия "Тепловые сети" города Волжского стал фигурантом уголовного дела.  По данным следствия, в период исполнения своих полномочий подозреваемый на законных основаниях регулярно получал из кассы Волжской городской думы деньги для исполнения наказов и обращений избирателей.
В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ, депутат получил в кассе думы 30 тысяч рублей. Однако лишь половину из этих денег потратил на нужды учебного заведения, а на остальные приобрел ноутбук для личного пользования. 
Чтобы скрыть совершенное им хищение, позже депутат представил в кассу Волжской гордумы подложный товарный чек, что якобы вся сумма им была потрачена на выполнение обращения директора гимназии. 
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки прокуратуры. 

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