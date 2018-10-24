Президент России на форуме «Деловой России» призвал «избавить компании от вороха бумаг»

Президент России выступил накануне на пленарном заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» «Малый бизнес – национальный проект!» и призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на стенограмму выступления Владимира Путина, опубликованную на сайте президента, глава государства поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности, «чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности». А это, к сожалению, происходит ежедневно, - признал президент. - Откровенно говоря, не знаешь даже, что с этим делать».

Глава государства считает необходимым совершенствовать линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в социально значимых областях. «Это, в том числе, небольшие высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство». Он заявил, что еще прошлым летом на встрече с представителями НКО в Петрозаводске была достигнута договоренность до конца 2017 года принять закон о социальном предпринимательстве. «Это было в июле 2017 года. Заканчивается 2018 год, а воз и ныне там».

Также Владимир Путин констатировал растущий интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом, и в этом секторе малый бизнес готов здесь работать еще более активно.

Как считает президент, в области контрольно-надзорной деятельности есть определенные подвижки, но есть и проблемы. «Главный критерий эффективности наших решений - насколько сами предприниматели чувствуют себя комфортно, как работают гарантии, защищающие их от давления, от неправомерных действий».

Путин предложил разрешить представителям малого и среднего бизнеса вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах. «Сейчас реестр заполняют сами контролирующие организации, причем без всякой формализации, а часто, - как бог на душу положит. Это не соответствует ни интересам бизнеса, ни интересам государства». По его словам, реестр проверок и бизнес-навигатор можно и нужно будет состыковывать между собой, обеспечить обмен данными, а если эти данные не совпадают, не бьются, то это сигнал для Генеральной прокуратуры и для общества в целом. «И сразу будет видно, из каких компаний контролеры не вылезают, а какие сферу, каких предпринимателей почему-то обходят стороной контролирующие организации, закрывают глаза на проблемы, которые там существуют».

Путин считает возможным увеличить объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса до 5 трлн рублей в год к 2024 году. Президент заявил, что «глубоко убежден в том, что развитие нашей страны, развитие России зависит от частной инициативы, от успехов таких же целеустремлённых, трудолюбивых, настойчивых людей, как вы и те люди, которые работают с вами и у вас».