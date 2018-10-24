Общество

В Волгограде главный концессионер России выслушает жалобы

Общество 24.10.2018 09:51
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24.10.2018 09:51


Сегодня в Волгоград прибывает Юрий Сизов, которого неофициально называют «отцом» концессионных соглашений, реализуемых в российских регионах. Как сообщили  ИА «Высота 102» в ООО "Концессии водоснабжения", Юрий Сизов обсудит с городскими и областными властями ход реализации соглашения, заключенного в сфере водоснабжения в Волгограде. По неофициальным данным, поводом для визита Юрия Сизова стали жалобы волгоградцев на работу компании. В частности, ИА "Высота 102" неоднократно поднимало вопросы обеспечения безопасности улиц и дорог города, связанной с хищением металлических люков. Также у властей есть вопросы и к концессионеру по поводу проблемы, связанной с передачей в собственность концеденту объектов водоснабжения. 
Справка. Юрий Сизов является первым заместителем генерального директора ЗАО «Лидер», председателем Совета НФА по концессионным проектам, председателем Правления Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). 
Напомним, ЗАО «Лидер» является организатором финансирования концессионных соглашений в сфере водо-и теплоснабжения в Волгограде. Основной вид деятельности «Лидера» - управление активами пенсионного фонда. 
В Волгоград концессии «пришли» летом 2015 года. Первое соглашение было заключено с «Концессиями водоснабжения» - компания обязалась в течение 30 лет вложить в инфраструктуру 58 миллиардов рублей. Позже в Волгограде концессионеру были переданы и объекты теплоснабжения. Главное условие подобных проектов в сфере государственно-частного партнерства – возвращение реконструированных объектов в собственность концедента (государственную или муниципальную) после определенного периода эксплуатации и покрытия затрат концессионера. 
К слову, в Волгограде деятельность «Концессий водоснабжения» вызывает вопросы не только у населения, но и у других контролирующих органов. В частности, компания неоднократно подвергалась штрафным санкциям по результатам рассмотрения административных дел. 

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