Политика

Бизнес-омбудсмена Волгоградской области переселяют в «казарму»

Политика 23.10.2018 17:28
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23.10.2018 17:28


Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области «сидит на чемоданах». Завтра, как стало известно ИА «Высота 102», госструктура съезжает из офисного здания «Premier Building», расположенного возле ТРК «Европа Сити Молл». Новым местом прописки омбудсмена станет здание возле бывших казарм железнодорожных войск возле Свято-Духова монастыря по адресу: пр. Жукова,3. По данным информагентства, в ближайшее время соседями уполномоченного могут стать комитет экономического развития Волгоградской области и региональный бизнес-инкубатор. По замыслу чиновников администрации области, предпринимательский блок исполнительной власти должен  базироваться в  одном месте. 
Бывшие казармы долгое время простаивали и находились в запустении. В марте текущего года стало известно, что пятиэтажное здание, оцененное в 36 млн, приватизировало акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области», которое впоследствии занялось его ремонтом. Обновление сооружения обошлось компании, принадлежащей администрации области, еще в 26 млн рублей.

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