«Выгодное соседство»: волгоградец "заселил" в свою квартиру 14 жителей Узбекистана





56-летний житель Советского района Волгограда обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г. Волгограду, подозреваемый за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей трёхкомнатной квартире 14 граждан Республики Узбекистан. В квартире граждане Узбекистана не проживали.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ- «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемый во всём сознался, ему грозит до трёх лет лишения свободы.



