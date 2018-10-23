«Выгодное соседство»: волгоградец "заселил" в свою квартиру 14 жителей Узбекистана

Общество 23.10.2018 16:49
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23.10.2018 16:49
56-летний житель Советского района Волгограда обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г. Волгограду, подозреваемый за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей трёхкомнатной квартире 14 граждан Республики Узбекистан. В квартире граждане Узбекистана не проживали.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ- «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемый во всём сознался, ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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