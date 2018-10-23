Все лучшее – детям: Волжский оказался комфортнее для жизни, чем Волгоград

В рейтинге 150 городов России по качеству и доступности детской инфраструктуры город Волжский обошел Волгоград, оказавшись на 99 месте, а областной центр – на 110-м. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты ежегодного исследования экспертов domofond.ru, так оценили местные жители утверждение о том, что на их территории имеется все необходимое для детей: игровая площадка, детсад, поликлиника, школа и так далее по шкале от 1 до 10 баллов.

Среди регионов ЮФО комфортными городами, по словам жителей, оказались Геленджик Краснодарского края – 10 место, Майкоп Адыгейской республики – 11 место, Армавир Краснодарского края – 18 место. Ростов-на Дону занял 77-ю позицию, Астрахань оказалась на 134 месте.

Первое место в рейтинге получила Москва, на второй и третьей строчке разместились Домодедово и Мытищи, четвертую позицию занял Северодвинск, пятую - Тюмень. Санкт-Петербург и Королев оказались, соответственно, на шестом и седьмом местах. Грозный, Сургут и Геленджик замкнули десятку лучших.