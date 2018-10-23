Здравоохранение

ОНФ: Волгоградская область оказалась в списке отличившихся по темпам установки модульных ФАПов

Здравоохранение 23.10.2018 15:14
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23.10.2018 15:14


Эксперты ОНФ провели мониторинг закупок модульных врачебных амбулаторий и ФАПов по состоянию на середину октября 2018 г., которые должны быть размещены в малых населенных пунктах. Как говорится сегодня на официальном сайте ОНФ,  - сообщает ИА «Высота 102»,  - из 45 регионов, которым выделены федеральные средства на эти цели, 14 субъектов РФ рискуют не использовать их в этом году. Кроме того, в ряде регионов эксперты выявили серьезные риски нецелевых бюджетных трат. Но больше всего их встревожил тот факт, что по состоянию на середину октября модульные здания медорганизаций установлены только в четырех субъектах РФ. Отличились  республика Бурятия, Волгоградская, Новгородская и Псковская области. Общая стоимость работ по исполненным контрактам в этих субъектах составила 32,5 млн руб. И это даже меньше 3% от общей суммы выделенных федеральных средств. 
По словам экспертов, до конца текущего года остается совсем немного времени, поэтому темпы, какими происходит расширение сети медорганизаций в небольших поселениях, вызывают серьезные вопросы.
Как напомнили в ОНФ, в марте этого года правительство РФ распорядилось выделить 45 регионам 1,23 млрд руб. на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Они должны быть установлены в населенных пунктах, где проживают от 100 до 2 тыс. человек и где нет (по данным геоинформационной системы Минздрава России) медорганизаций первичного звена. Сделать первичную медпомощь доступной для жителей небольших сел и деревень президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству и региональным органам власти в послании Федеральному собранию. Мониторить ситуацию глава государства попросил Народный фронт.
Подробно читать здесь. Фото сайта ОНФ РФ.

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