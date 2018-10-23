Культура

Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из Москвы

Культура 23.10.2018 14:43
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23.10.2018 14:43


Актриса Московского драматического театра на Малой Бронной, народная артистка России,  супруга самого главного поэта Волгограда Михаила Луконина, - (так говорила о нем Маргарита Агашина),  -  Анна Васильевна Луконина вместе с родственниками приедет в город в связи со  100-летием со дня его рождения.  Оно отмечается 29 октября. Как сообщила ИА «Высота 102» «хранитель» волгоградской квартиры-музея поэта Надежда Ерохина, уже сегодня в музее проходят литературные вечера и дни поэзии, здесь принимают много гостей. Сам Михаил Луконин называл это место «Волжский дом».  
Жизнь Михаила Луконина тесно связана с городом на Волге. Он родился и вырос в Быковых хуторах, ныне это районный центр в Волгоградской области  Быково. Работал на Сталинградском тракторном заводе, окончил Сталинградский учительский институт  и Литературный институт в Москве. Оттуда ушел добровольцем на фронт: войну прошел от начала и до конца. 
Четыре года жизни - год за годом, четыре года смерти - день за днем
Во имя мира всем земным народам бежали, опоясаны огнем.
Все, что свершили, - памятно и свято. Навеки будут рядом, без конца, -
Могила Неизвестного солдата и счастье победившего бойца.
Луконина называют духовным капиталом нации, пророком малого Отечества, в стихах которого пронзительно утверждалась духовная связь со своим поколением.  Он  много  помогал волгоградскому дому литераторов, который уже много лет носит его имя. На доме, где он жил, установлена мемориальная табличка. Улица в поселке Водстрой в Волгограде в  память о поэте также носит его имя. 2018 год в Быковском районе объявлен годом поэта: «Он наш земляк, он наша слава».
Луконин говорил, что в своих стихах, как и в жизни,  он часто возвращается к Волге, так как он – волжский человек и считает  это своим творческим счастьем. 
Уезжаем, говорю тебе: «Счастливо!». Тихо тают на песке мои следы…
Мне прощание с тобой, как боль разрыва, с каждым разом – как предчувствие беды.
От волны твоей глаза мои наволгли. Отзови от всех земных широт меня.
Волга – родина! Я твой. Я капля Волги.  Искра малая от вечного огня.
Михаил Луконин умер в Москве, в 1976 году. Ему было 57 лет.  Похоронен на Новодевичьем кладбище. На доме по улице Новый Арбат, в котором он жил, установлена мемориальная доска в его честь.
Фото администрации Быковского района, ВолГМУ, википедии.

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