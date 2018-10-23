Нетривиальное место проведения семинара с участием российских антимонопольщиков выбрали в Волгоградском УФАС. О реализации указов президента, развитии конкурентной среды в экономике страны и честных закупках чиновники сегодня говорят в усадьбе «Сосновый бор», сообщает ИА «Высота 102». База отдыха, популярная у местной политической и бизнес-элиты, находится в черте города. Но, как обещает официальный портал турбазы, «это место блаженства, уносящее далеко от суетных городских будней», напоминающее «добрую русскую сказку».

Участие в мероприятии принимают гости из 28 регионов России, в том числе – Южного, Северо-Кавказского округов, Ленинградской, Калужской областей. Федеральный центр представляет помощник руководителя ведомства Павел Субботин. Дискуссия по актуальным для федеральной службы вопросам проходит в эти минуты в ресторане «Охота» на территории усадьбы. Интерьер помещения соответствует названию - правда, не мероприятия, а заведения. На бревенчатых стенах весят шкура медведя, рога парнокопытных и чучела кабанов. Буквально в нескольких шагах находится зоопарк – вокруг снуют курочки, в пруду плавают сазаны. Неподалеку - открытый бассейн с подогревом, для желающих - конные прогулки и шикарные номера в отеле.