Политика 23.10.2018 13:50
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23.10.2018 13:50
Нетривиальное место проведения семинара с участием российских антимонопольщиков выбрали в Волгоградском УФАС. О реализации указов президента, развитии конкурентной среды в экономике страны и честных закупках чиновники сегодня говорят в усадьбе «Сосновый бор», сообщает ИА «Высота 102». База отдыха, популярная у местной политической и бизнес-элиты, находится в черте города. Но, как обещает официальный портал турбазы, «это место блаженства, уносящее далеко от суетных городских будней», напоминающее «добрую русскую сказку».
Участие в мероприятии принимают гости из 28 регионов России, в том числе – Южного, Северо-Кавказского округов, Ленинградской, Калужской областей. Федеральный центр представляет помощник руководителя ведомства Павел Субботин. Дискуссия по актуальным для федеральной службы вопросам проходит в эти минуты в ресторане «Охота» на территории усадьбы. Интерьер помещения соответствует названию - правда, не мероприятия, а заведения. На бревенчатых стенах весят шкура медведя, рога парнокопытных и чучела кабанов. Буквально в нескольких шагах находится зоопарк – вокруг снуют курочки, в пруду плавают сазаны. Неподалеку - открытый бассейн с подогревом, для желающих - конные прогулки и шикарные номера в отеле.
Атмосфера базы отдыха явно настраивает на нерабочий лад. Однако у заседающих плотный график - с перерывом на кофе-брейк и обед совещание продлится до 16 часов. Какие потом планы у делегации – неизвестно. Но завтра антимонопольщики вновь должны быть в добром здравии - конструктивное обсуждение вопросов из профильной сферы продолжится. Подобные межрегиональные собрания ФАС России практикует ежегодно. В этом году в соответствии с планом-графиком встреча проходит в городе-герое. Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, по всей видимости, приятно удивил коллег поистине «сказочным» приемом.
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