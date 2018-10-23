В Волгоградской области бдительность «подкованной» дамы усыпил телефонный мошенник









случаях обмана и не думала, что такое может произойти с ней. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня женщина обратилась в полицию, рассказав, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником Сбербанка и сообщил фроловчанке, что с ее банковской карты «Тинькофф» пытались перевести денежные средства в сумме 19000 рублей, предложил протестировать карту - попробовать выполнить несколько операций для того, чтобы предотвратить списывание или произвести возврат денежных средств.

На что дама согласилась, так как думала, что её дети, которые часто играют в электронные игры, пытаются что-то купить в сети интернет. Затем женщина продиктовала данные банковской карты, а через несколько минут узнала, что лишилась 38993 рублей. В полиции выяснили, что мошенник звонил с абонентского номера ПАО «Вымпел-Коммуникации», зарегистрированного в городе Самара.

Жертвой телефонного мошенника стала жительница Фролово, которая, по ее собственному признанию, отлично знала о